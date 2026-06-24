BBVA México lanza solución para que pymes puedan solicitar crédito por la vía digital

BBVA México lanzó Crédito Simple Digital Pyme, una solución para que empresas puedan gestionar financiamientos desde 50,000 hasta 14 millones de pesos, con tasas fijas personalizadas y disponibilidad total, eliminando las visitas a sucursales.

De acuerdo con la institución, dicha herramienta tecnológica responde a las expectativas actuales de los clientes en México, donde el 83% tiene acceso a internet y 61 millones utilizan la banca móvil.

Además, estos negocios generan el 70% del empleo y aportan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Al respecto, Hugo Nájera, Director General de Desarrollo de Negocios de BBVA México, destacó que si ya quedó demostrado que el crédito para las personas físicas puede ser 100% digital, hoy es el turno de las pymes, que son el pilar fundamental del desarrollo en México.

Con el Crédito Digital Pyme proyectamos una colocación incremental de 1,541 millones de pesos en el primer año”, expuso Nájera.

Plazo máximo de 10 días

A decir del banco, mediante un esquema de autogestión que brinda una experiencia digital al nivel de las fintech más ágiles, la propuesta de valor resulta determinante, al permitir que el cliente avance sin depender de la agenda de un asesor, ya que se logran superar los tiempos del sector bancario tradicional, que históricamente promedia 17 días o más, para otorgar los recursos en un plazo máximo de 10 días y mitigar así la brecha temporal.

Resaltó que la velocidad no viene de evaluar menos, sino de hacerlo mejor, pues derivado de la profundidad de la relación con el cliente y al uso de datos, la institución bancaria logró automatizar las validaciones necesarias para ofrecer una respuesta ágil, manteniendo la calidad y consistencia en la originación.

Este enfoque, abundó, permite que el cliente pueda utilizar el financiamiento tanto para capital de trabajo a largo plazo (de 36 a 60 meses), como para enfrentar retos inmediatos de proveeduría o inversiones en activos fijos.

Expuso que, por primera vez, se integra a clientes de “Banca de Barrio” al acceso de Crédito Simple, un segmento que antes estaba limitado a soluciones revolventes o de anticipo, democratizando así el acceso a capital de largo plazo.

Amplia participación en el Plan México

BBVA destacó que a través del Plan México, la estrategia del Gobierno Federal, con una inversión de 12,125 millones de pesos, el banco ha concentrado el 88% del apoyo financiero destinado a las pymes.

Agregó que mediante esta iniciativa, se ha logrado robustecer a 2,248 pymes, generando un impacto favorable en ramas industriales estratégicas, como la textil y calzado, bienes de consumo, así como la química y petroquímica.

Hoy BBVA México brinda servicio a 6 de cada 10 de este tipo de negocios bancarizados en el país.