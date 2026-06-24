Con La Escuela es Nuestra, Oaxaca consolida transformación de 5,112 planteles educativos en 2026: SEP

Durante 2025, el programa benefició a 8 mil 91 planteles de Educación Básica y Media Superior en la entidad, alcanzando a 644 mil 31 estudiantes mediante una inversión social superior a 2 mil 304 millones de pesos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), fortalecido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, impulsa la infraestructura educativa en Oaxaca mediante la entrega directa de recursos a las comunidades escolares, con el objetivo de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en beneficio de miles de estudiantes.

Durante 2025, el programa benefició a 8 mil 91 planteles de Educación Básica y Media Superior en la entidad, alcanzando a 644 mil 31 estudiantes mediante una inversión social superior a 2 mil 304 millones de pesos. De este total, 7 mil 613 escuelas de educación básica recibieron apoyos por mil 977 millones de pesos, mientras que 478 planteles de bachillerato fueron beneficiados con 327 millones de pesos.

Para el ejercicio fiscal 2026, con corte al 7 de junio, ya se han dispersado recursos a 4 mil 978 escuelas, lo que representa más del 97 por ciento de la meta programada para este año. Esta inversión asciende a mil 285 millones de pesos y beneficia de manera directa a 301 mil 644 estudiantes de Educación Básica y Media Superior en Oaxaca.

Asimismo, se prevé una nueva etapa de dispersión para 134 escuelas adicionales de educación básica, con una inversión cercana a 33 millones de pesos, lo que permitirá alcanzar una proyección total de 5 mil 112 planteles de Educación Básica y Bachillerato beneficiados y más de 310 mil estudiantes atendidos durante 2026, cifra que se actualizará conforme avance el ejercicio fiscal.

Estos resultados reflejan el compromiso de la Presidenta de México con el fortalecimiento de la educación pública y con la atención de las necesidades prioritarias de las comunidades escolares, especialmente en los estados históricamente rezagados.

La LEEN se ha consolidado como uno de los programas más importantes para dignificar los espacios educativos y garantizar mejores condiciones para el aprendizaje.

Con estas acciones, la SEP reafirma su compromiso de trabajar de la mano de madres, padres de familia, docentes y autoridades educativas para que los recursos públicos lleguen de manera directa a las escuelas, fortaleciendo la infraestructura educativa y contribuyendo a la construcción de una educación con justicia social, inclusión y bienestar para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Oaxaca.