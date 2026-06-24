Sismo de magnitud 6.9 sorprendió a habitantes del norte de Japón

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió el jueves (tiempo local) el norte de Japón, informó la agencia meteorológica del país, que añadió que no se había emitido ninguna alerta de tsunami.

Inicialmente no se reportaron daños significativos.

El sismo ocurrió cerca de la región norteña de Iwate y su epicentro tuvo una profundidad de 50 kilómetros, señaló la Agencia Meteorológica de Japón.

Una mujer en la localidad de Hashikami, donde el temblor se sintió con más intensidad, dijo a la AFP que el único daño en su casa fue que se cayó una foto enmarcada.

Imágenes de la televisión pública NHK mostraron el tráfico circulando como de costumbre en la ciudad de Hachinohe, con los semáforos funcionando normalmente.

Japón es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, al estar situado sobre cuatro grandes placas tectónicas en el "Anillo de Fuego" del Pacífico.

El país archipiélago de 125 millones de habitantes suele registrar cientos de sismos por año.

Este movimiento telúrico en el país asiático se registró poco después de un fuerte sismo que sacudió a Venezuela.

El temblor en el país sudamericano, que tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón y al que siguieron varias réplicas, ocurrió a las 6:04 pm (tiempo local) según información preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Su profundidad fue de 10 km y se sintió también en Colombia.

(Información en proceso.)