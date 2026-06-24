Nace un galardón que consagra el pensamiento crítico: Premio Ifigenia Martínez

En un contexto global y nacional donde las asimetrías económicas desafían las bases de la cohesión social, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se convirtió en el escenario de un acto de trascendencia académica y política: la entrega de la primera edición del Premio Ifigenia Martínez 2025.

El auditorio de la Facultad de Economía se llenó de emotividad, memoria y rigor intelectual para reconocer a las nuevas generaciones de estudiantes e investigadores que, emulando la audacia de la célebre economista mexicana, se han postulado como los nuevos protagonistas de la construcción de un país más justo, democrático y libre.

El certamen, nacido de la suma de voluntades entre la UNAM, la Facultad de Economía, la Fundación Ifigenia Martínez y la Fundación UNAM, se consolida no como un ejercicio de nostalgia, sino como una plataforma viva para proyectar las causas hacia el futuro.

La mesa de honor estuvo presidida por el rector de la Máxima Casa de Estudios, Leonardo Lomelí Vanegas; Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía; Dionisio Meade, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM; Rodrigo Rojas Navarrete, presidente de la Fundación Ifigenia Martínez; y José Mario Contreras Valdés, secretario general de dicha facultad.

Tradición de pensamiento arraigada en el bienestar colectivo

Al hacer uso de la palabra, el rector Leonardo Lomelí Vanegas delineó el horizonte ético que debe guiar a las ciencias sociales, destacando que esta primera edición de la distinción coloca en el centro "una tradición de pensamiento arraigada en la justicia social, la igualdad y el desarrollo del país". Con un enfoque humanista, el rector enfatizó que la economía, lejos de ser una disciplina confinada al ámbito técnico o puramente cuantitativo, adquiere su mayor sentido histórico cuando ayuda a "comprender lo que nos rodea y traducirlo en bienestar para las mayorías".

Lomelí Vanegas vinculó el legado de la homenajeada con las urgencias del México contemporáneo. Citando datos del Informe sobre la Desigualdad Mundial, advirtió sobre la brecha educativa que separa a las regiones del sur global de las latitudes más ricas, donde el gasto por infancia puede ser hasta 40 veces superior. "Estas cifras distan de ser abstractas", señaló con contundencia; por el contrario, anticipan el acceso real a oportunidades y delinean de forma determinante las trayectorias de vida de comunidades enteras.

Frente a estas realidades, y sumando problemáticas actuales como la crisis ecosocial y la disparidad de género —donde el ingreso de las mujeres equivale apenas a una tercera parte del de los hombres a pesar de jornadas laborales más extensas—, el rector celebró que los trabajos galardonados no evadan la complejidad, sino que decidan transformarla.

Por su parte, Rodrigo Rojas Navarrete, en su doble calidad de presidente de la fundación e integrante de la familia de la economista, ofreció un emotivo discurso que conectó el rigor metodológico con el afecto familiar. "Estamos premiando el pensamiento crítico y el rigor académico, porque ante la complejidad hay quienes se atreven a cuestionar y proponer", afirmó.

Rojas Navarrete recordó que las instituciones son el instrumento más poderoso para transformar la realidad cuando están al servicio de la sociedad y que el mayor homenaje a su abuela consiste en mantener encendida la llama de la disidencia constructiva.

El legado imperecedero de una pionera universal

La pertinencia y validez de este premio radican en que las condiciones que la doctora Ifigenia Martínez (Ciudad de México, 1925-2024) combatió siguen estando vigentes. Fue una auténtica pionera que desafió los prejuicios de una época profundamente patriarcal: se convirtió en la primera mexicana en obtener maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Harvard y, de manera histórica, en la primera mujer en dirigir la entonces Escuela Nacional de Economía de la UNAM entre 1966 y 1970.

Durante su gestión al frente de la escuela, le tocó encarar uno de los episodios más oscuros y desafiantes de la vida universitaria: la inadmisible intervención militar de 1968. Con una dignidad y valentía inquebrantables, defendió la autonomía institucional y la integridad de su comunidad, una impronta ética que la acompañaría el resto de su trayectoria.

Efigenia Martinez, honran legado. Foto EE:Especial

En el plano económico internacional, su legado permanece como cofundadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de Naciones Unidas, en 1950.

Tras abandonar el PRI y su Corriente Democrática, fue candidata al Senado por el Frente Democrático Nacional en las elecciones de 1988, siendo electa como la primera senadora por el Distrito Federal; posteriormente, junto con Cuauhtemoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo co-fundó el Partido de la Revolución Democrática. 30 años después, volvió al Senado de la República arropada por el movimiento de Andrés Manuel Lópz Obrador, y fue senadora de 2018 a 2014.

En 2021 el Senado de la República le otorgó la Medalla Belisario Domínguez, que es la máxima presea oficial que puede recibir un connacional.

Al final de su vida presidió como diputada el Congreso de la Unión en una jornada memorable, en la que entregó la banda presidencial a la primera mujer en ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo en México, demostrando hasta el último de sus días su compromiso con la vida democrática.

Tal como recordó la directora Lorena Rodríguez León, la maestra solía bromear con que su nombre significaba "nacida en el poder", pero de inmediato hacía una aclaración fundamental: "En el poder sí, pero en el poder del pueblo". Su obra intelectual demostró científicamente que el llamado "milagro económico mexicano" carecía de un sustento real si la riqueza acumulada no se traducía en mejores condiciones de vida para la población, enseñando a generaciones que la concentración de los ingresos no es un producto del azar, sino la consecuencia directa de sistemas diseñados para favorecer a unos cuantos.

Los ganadores de la Primera Edición

El jurado calificador otorgó los reconocimientos en tres distintas modalidades, incentivando tanto el análisis teórico como el uso de nuevos lenguajes audiovisuales para difundir el pensamiento crítico.

Ganadores de la primera edición del Premio Ifigenia Martínez.Foto EE:Especial

Categoría: Ensayo de Licenciatura

Primer lugar: Juan José Rosas Ventura (Premio de 17,500 pesos) por el trabajo Ifigenia Martínez y la economía como acción política.

Segundo lugar: María Fernanda Sánchez Olivares.

Tercer lugar: Andrea Monserrat Rodríguez Gutiérrez.

Categoría: Video o Cápsula Animada

Primer lugar: Dessire Silvana Pineda Manuel, Milton Bryan Coronado Hernández y Andrea Elizeth Venegas Moreno (Premio de 17,500 pesos) por el trabajo Economía con justicia, pensamiento de Ifigenia Martínez.

Segundo lugar: Luis Fernando Rodiles Trujillo y Ángel Ruiz Gallegos.

Tercer lugar: Ángel Gael Jiménez Lule, Cristian Edgardo Sánchez Hernández y Jason Archundia López.

Categoría: Trabajo Individual de Investigación (Profesores y Académicos)