Buscar
El Economista
Empresas

Lectura 1:00 min

King Yuan Electronics, proveedor de Nvidia, invertirá hasta 1,400 millones de dólares en planta en EU

La ⁠empresa taiwanesa de pruebas de chips King ‌Yuan Electronics (KYEC) tiene ⁠previsto invertir hasta 1,400 ⁠millones de dólares ‌para establecer una ​planta en Estados Unidos, según informó ​este viernes este proveedor del fabricante de chips Nvidia.

main image

Unidad de proceso gráfico de Nvidia, uno de sus mayores fabricantes. Wikimedia Commons., CC BY

Reuters

La ⁠empresa taiwanesa de pruebas de chips King Yuan Electronics (KYEC) tiene ⁠previsto invertir hasta 1,400 ⁠millones de dólares para establecer una planta en Estados Unidos, según informó este viernes este proveedor del fabricante de chips Nvidia

King Yuan Electronics ha señalado que la inversión tiene como objetivo respaldar el crecimiento operativo y reforzar su posición en la cadena de suministro global. 

Te puede interesar

Las empresas taiwanesas de semiconductores y electrónica llevan ampliando su producción en Estados Unidos desde la inversión multimillonaria de TSMC ⁠en Arizona. Entre ellas, ⁠Foxconn y ⁠Wistron están desarrollando capacidad de fabricación ⁠de servidores de inteligencia artificial en Texas para Nvidia.

King Yuan Electronics no especificó a qué clientes prestará servicio la planta prevista en Estados Unidos, ni reveló ⁠su ubicación ni facilitó un calendario de construcción.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete