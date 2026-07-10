Los 4 perfiles del consumidor de cuidado facial y belleza

Los productos de cuidado personal y belleza se mantienen en tendencia, debido a que ha incrementado 22% del gasto en los hogares; sin embargo, también muestra bajos índices de lealtad, por lo que las marcas se ven en la necesidad de profundizar en los hábitos del consumidor, de acuerdo con el informe Beauty & Personal Care México, realizado por Elogia.

En este contexto, la generación Z se caracteriza por explorar marcas y guiarse por las recomendaciones que ven en redes sociales; mientras que la generación X y los baby boomers, son fieles a los productos que ya conocen.

Por otra parte, las marcas deben ser más transparentes con su información y no priorizar únicamente el empaque, debido a que el 60% revisa la composición del producto.

Sin embargo, los perfiles de los compradores varían de acuerdo a su edad, preferencia en el canal e incluso la calidad y el precio.

Los 4 perfiles del consumidor

Para que las marcas resalten en esta categoría, deben evitar tratar a todos los segmentos por igual, ya que corren el riesgo de invertir en campañas poco eficientes.

El informe analizó los motivadores, ticket de compra y comportamientos de los compradores y con esto, se determinaron cuatro perfiles:

1. Pragmáticos leales (41%)

Es el segmento que tiene mayor presencia entre los compradores mexicanos y se compone mayoritariamente por la generación baby boomers y generación X, es decir, personas entre 80 y 46 años.

Se caracteriza por un nivel alto de fidelidad, debido a que confían más en las marcas consolidadas en el mercado y el 82% es fiel a los productos que ya conoce. Su ticket de compra promedio es de 922 pesos.

Además, no se ven atraídos por el marketing digital, ya que prefieren el canal físico, de acuerdo con el 85% de los encuestados.

2. Entusiastas (33%)

Son multicategorías y lideran siete de las ocho categorías de productos, como el skincare, maquillaje, fragancias, cuidado del cabello, skincare corporal, dermocosmética, sun care e higiene personal.

Su perfil se inclina mayormente por el canal digital, debido a que el 84% compra en línea. Además, las redes sociales son una oportunidad para que las marcas se dirijan a este perfil, porque 42% compra por medio del social commerce y 39% descubre marcas en TikTok.

Su preferencia por los canales en redes sociales puede deberse a que muchos utilizan estas plataformas como parte de su rutina, aunado a que está compuesto por el 27% de la generación Z y por eso, su ticket de compra promedio es de 1,268 pesos.

3. Exploradores (17%)

Este tipo d consumidor se deja influenciar por las tendencias y buscan probar nuevos productos, lo que proporciona una oportunidad a marcas emergentes. En este sentido, el 71% considera que el precio es un factor primordial y 65% dice que el empaque influye en su decisión de compra.

Un factor clave para llamar la atención de este perfil son los formatos pequeños y las promociones; sin embargo, al probar una marca y otra, los convierten en un segmento con poca fidelidad.

Está conformado mayormente por la generación Z y mujeres. Los productos que más compran son relacionados con el skincare y el maquillaje. Además, su ticket de compra promedio es de 812 pesos.

4. Conscientes premium (9%)

Les importa más la calidad que el precio y no se sienten cautivados por las marcas que están en tendencia. Se caracterizan por dedicar suficiente tiempo a su rutina de belleza, por lo que la calidad es clave para este perfil.

Este tipo de comprador tiene una presencia femenina del 70% y prioriza los producto que tienen verificaciones y recomendaciones por parte de los dermatólogos.

Debido a que les importa más los beneficios de los productos en vez del precio, su ticket de compra promedio es de 1,286 pesos.

Los consumidores del sector de cuidado personal y belleza tienen motivaciones distintas, por lo que las marcas deberán emplear un discurso dirigido a cada uno de los perfiles para llegar a más audiencia.