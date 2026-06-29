¡Cuidado! 5 comportamientos relacionados con el Mundial que pueden desencadenar en despido

La fiebre por el Mundial de Futbol también se vive en el trabajo. Una buena cantidad de empresas optó por realizar dinámicas en torno al evento deportivo, como transmitir partidos en las instalaciones. Sin embargo, hay comportamientos que, aunque pueden parecer propios del ambiente futbolero, pueden desencadenar en despidos o medidas disciplinarias.

“El reto para las empresas no es prohibir que su gente festeje, sino dejar muy claro desde antes qué comportamientos cruzan la línea y pueden traducirse en una sanción. Una empresa que comunica sus reglas para la temporada mundialista con anticipación evita conflictos innecesarios y, sobre todo, evita que una celebración termine en la rescisión de un contrato”, afirma Estefanía Rueda, socia de Littler México.

Desde las ausencias injustificadas hasta el consumo del alcohol, hay una serie de conductas que pueden configurar uno de los 11 motivos de despido, sin derecho a indemnización, establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Tomar en cuenta estas conductas es importante, ya que un 42% de las empresas colocó pantallas en las oficinas para que los colaboradores sigan los partidos mientras realizan sus actividades, y un 37% adicional designó áreas específicas para ver los encuentros de la Selección Mexicana, según un sondeo de KPMG. Es decir, las compañías han optado por aprovechar el ambiente mundialista y promover espacios para seguir los juegos.

En ese sentido, Estefanía Rueda advierte que los siguientes comportamientos pueden generar problemas tanto para los trabajadores como para las empresas:

Conflictos entre compañeros: usar lenguaje altisonante, burlarse de quien apoya a la selección rival o llegar a un enfrentamiento físico por un desacuerdo futbolero puede ser sancionado según su gravedad, e incluso derivar en la terminación justificada del contrato. Faltar al trabajo para celebrar: reportarse enfermo o inventar un pretexto para no presentarse a trabajar, y luego aparecer en TV celebrando, no solo cuenta como ausencia injustificada, ya que, si se mintió sobre el motivo real, puede configurarse como falta de honradez y si además se presentó un : reportarse enfermo o inventar un pretexto para no presentarse a trabajar, y luego aparecer en TV celebrando, no solo cuenta como ausencia injustificada, ya que, si se mintió sobre el motivo real, puede configurarse como falta de honradez y si además se presentó un certificado de incapacidad falso , la falta es más grave. Ausentarse por la celebración: no llegar a trabajar al día siguiente de un triunfo por haberlo celebrado también es una falta injustificada. Si se acumulan tres faltas más en un periodo de 30 días, puede dar lugar a la rescisión del contrato. Consumo de alcohol: aunque ingerir alcohol no es ilegal, la Ley Federal del Trabajo prohíbe prestar servicios bajo su influjo. Su artículo 47 faculta al patrón a dar por : aunque ingerir alcohol no es ilegal, la Ley Federal del Trabajo prohíbe prestar servicios bajo su influjo. Su artículo 47 faculta al patrón a dar por terminada la relación laboral con causa cuando esto ocurre. Baja productividad: ver partidos en horario laboral, usar el celular, la computadora o el internet de la empresa para seguirlos, o hacer apuestas en línea son conductas que, sin llegar al despido, sí pueden ser sancionadas con medidas disciplinarias.

“Tanto empleadores como empleados tendrán que seguir revisando estos escenarios durante las próximas semanas, buscando los mecanismos necesarios para que la fiesta no se convierta en un dolor de cabeza legal y se mantenga, sobre todo, un ambiente sano en los espacios de trabajo”, opina la especialista.