Lo que publicas en redes sociales puede abrir o cerrar oportunidades laborales

Estar en el mundo digital a través de redes sociales es clave para obtener oportunidades laborales, sin embargo, especialistas recomiendan tener perfiles sólo para lo profesional y otros sólo para el ocio y la vida personal como estrategia para potenciar y cuidar la marca personal.

“Sí creo que a nivel de marca personal tú tienes que manejarla y cuidarla digitalmente hablando. Las redes sociales hoy en día forman parte una estrategia de que googlean a alguien y lo primero que sale es lo que pone en sus redes”, advierte Erika Chafino, directora general de Código 111.

En México, 103.2 millones usan teléfono celular —97% inteligente— de las que 80.4% accede a redes sociales, indican datos de la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los hogares (ENDUTIH).

“Todo lo que pongas en internet se queda ahí para siempre (...) muchas empresas al buscar talento investigan qué hay de la persona en internet, aunque no deberían, lo hacen y lo buscan”, recuerda Erika Chafino.

En ese contexto, las especialistas sugieren separar las redes sociales para el trabajo de las personales para destacar en unas los logros profesionales y las otras para lo privado.

“Debemos tener ambas. Porque hay clientes que investigan a profundidad a los candidatos —que no debería ocurrir— y pueden crearse una imagen falsa”, recomienda Alexis Ibarra, headhunter y fundadora de Workxis.

Un 88% de los empleadores ha revisado las redes sociales de los candidatos a una vacante, según el Informe sobre Redes Sociales y Mercado de Trabajo de Adecco.

“Sí es una realidad que tener una red laboral y una red personal va a ayudar a destacar la faceta profesional y cuidar la privacidad, añade Alexis Ibarra.

Redes sociales para cada faceta: las profesionales y las de entretenimiento

Otra sugerencia es utilizar las redes sociales según su “naturaleza” y dejar algunas como LinkedIn o X para asuntos profesionales y otras como Instagram o Facebook para el “entretenimiento” y lo personal.

“Empezaría por dividirlo en dos sentidos: las redes sociales que son para divertirnos, para tener más esparcimiento de las que están más orientadas al desarrollo profesional”, menciona Chafino.

Las especialistas recomiendan que los perfiles personales se mantengan privados y reservarlos sólo para contactos de familiares, amigos y colegas con quienes el vínculo laboral ha trascendido.

Una manera asertiva de establecer un límite es utilizar una narrativa basada en el cuidado a la vida personal y ofrecer la red profesional para establecer un vínculo laboral.

“Con eso nos escucha muy educados, pero también proteges tu privacidad”, dice Alexis Ibarra.

Erika Chafino enfatiza que sea personal o laboral, los colaboradores deben tener el control de sus cuentas y para el caso de la profesional utilizar un correo propio y no el del trabajo pues en caso de dejar esa empresa perderían su perfil.

¿Qué sí y qué no publicar en redes sociales para el trabajo?

Es clave utizarlas estratégicamente, sobre todo las laborales, para generar oportunidades profesionales.

El primer paso es preguntarse: ¿leería un post de otra persona similar a lo que voy a publicar? Si las respuesta es sí, adelante, menciona Ibarra.

Otro ejercicio es buscarse a sí mismo en la red y cuestionarse si el resultado es lo se quiere mostrar.

“Si alguien googlea mi nombre, ¿qué es lo primero que les va a aparecer de mí? Es pensar cómo te quieres proyectar para cuando estás buscando trabajo o cuando quieres hacer un negocio con alguien. Cuando la persona te googlea, es lo primero que va a ver de ti”, explica Chafino.

Algunas de las recomendaciones prácticas para que el uso de las redes sociales abone en la marca personal, reputación profesional y empleabilidad son las siguientes:

Manten privadas tus redes personales.

Evita compartir asuntos muy privados o que vulneren tu seguridad.

Si tu empresa lo permite y sugiere, utiliza los logos de la compañía y destaca tu puesto en ese lugar.

Habla de tus logros y los beneficios de trabajar en ese equipo.

No publiques comentarios agresivos, temas polémicos en áreas como política.

Evita engancharte en discusiones en redes.

Las especialistas coinciden en que no hay que temer tener redes sociales sino trabajar con ellas en fortalecer la marca personal para estar visible a las oportunidades laborales que llegan a través de una notificación en tu perfil.