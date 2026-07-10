Incendio en el sur de España deja al menos 12 muertos y 19 desaparecidos: ¿Qué se sabe?

Al menos 12 personas murieron al intentar huir de ⁠un incendio en el sur de España, y 19 estaban desaparecidas, mientras los bomberos seguían luchando este viernes por controlar uno de los incendios más mortíferos de la historia del país.

Entre las víctimas se encontraba un español y el resto parecían ser ciudadanos extranjeros que hicieron caso omiso de las instrucciones de permanecer en sus ⁠casas e intentaron huir en sus automóviles, mientras las llamas ⁠se propagaban rápidamente por una zona boscosa en los alrededores de la localidad de Los Gallardos, en la provincia de Almería, según explicó Antonio Sanz, responsable de emergencias de la comunidad autónoma de Andalucía.

La zona es un popular destino vacacional y alberga a muchos extranjeros, especialmente franceses, británicos y belgas.

Cuatro personas, que parecían ser británicas porque el volante de su vehículo estaba a la derecha, fallecieron en un automóvil, añadió. Otras siete fueron halladas sin vida tras, al parecer, abandonar sus coches e intentar escapar a pie por una ruta que no formaba parte del plan de evacuación.

"Las consecuencias han sido terribles. Todo parece indicar que, en el caso de los fallecidos, estamos ante en su mayoría —o todos ellos— extranjeros", afirmó Sanz.

Las circunstancias se asemejan a las vividas en la vecina Portugal en junio de 2017, cuando un enorme incendio durante una ola de calor causó la muerte de más de 60 personas y dejó decenas de heridos; la mitad de las víctimas perecieron calcinadas en sus vehículos mientras intentaban huir.

Comienzo precoz de la temporada de incendios en España

Una serie de olas de calor a principios del verano ha dejado grandes zonas de España resecas y vulnerables a cualquier chispa, lo que ha provocado un inicio precoz de la temporada de incendios.

En lo que va de año, se han quemado unas 57,000 hectáreas, aproximadamente la mitad de la media anual de las últimas dos décadas y lo que supone el 40% de toda la superficie quemada en la Unión Europea, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

El año pasado, una ola de calor récord en agosto provocó la peor temporada de incendios en tres décadas, calcinando 330,000 hectáreas, una superficie cercana a la de toda la isla de Mallorca.

Román García, bombero forestal de Salamanca, explicó en la cadena pública TVE que estos incendios no suelen darse hasta agosto, y que ahora se habían adelantado porque la vegetación se seca antes.

Mientras las autoridades trataban de identificar a los fallecidos y localizar a los desaparecidos, familiares angustiados de todo el mundo publicaban mensajes en las redes sociales y en foros locales. Una mujer dijo que su hija, que conducía un ⁠Ford Fiesta rojo y llevaba a su perro consigo, estaba desaparecida. Otra persona de Estados Unidos ⁠contó que su hermano formaba parte de un grupo de diez personas ⁠que intentaron escapar por un valle junto a un arroyo. Compartió las coordenadas y pidió a los servicios de emergencia que lo buscaran.

Pedro Ridao, alcalde de la localidad cercana de ⁠Antas, declaró a TVE que se creía que el incendio se había iniciado el jueves cuando un cable eléctrico se soltó y cayó sobre una zona de matorral seco. Sin embargo, un portavoz de la empresa eléctrica Endesa descartó esa hipótesis después de que los técnicos enviados a inspeccionar el cable comprobaran que no conducía tensión.

"Fue sobre todo el aire que hacía ayer tarde lo que lo se propagó. Conforme iba avanzando la tarde, veíamos que el fuego estaba corriendo, estaba devorando (...) cortijos, chalés, coches... Así que ya nos activamos", explicó Ridao.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y dijo que sentía "enorme tristeza y desolación".

El número de víctimas mortales convierte este incendio en el más mortífero de España desde 2005, cuando 11 bomberos perdieron la vida en un incendio en la ⁠provincia central de Guadalajara, provocado por una barbacoa. Aquella catástrofe dio lugar a cambios importantes en los sistemas españoles de prevención de incendios y de respuesta ante emergencias.