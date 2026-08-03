El petróleo se hunde 4% ante un posible acuerdo con Irán y el yen se fortalece

Los precios del petróleo se desplomaban y los futuros bursátiles estadounidenses y europeos subían este lunes, a medida que aumentaban ⁠las esperanzas de un acuerdo de paz en Oriente Medio, mientras que el yen se fortalecía hasta alcanzar su máximo de los últimos tres meses después de que Estados Unidos y Japón confirmaran una intervención conjunta para apuntalar la frágil moneda.

Los futuros del crudo Brent se hundían más de un 4%, hasta los 83.88 dólares por barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara ⁠que las conversaciones con Irán tendrán lugar el lunes.

Anteriormente, había suspendido ⁠un ataque inminente contra Irán para alcanzar un acuerdo que permitiera reabrir el estrecho de Ormuz y resolver el punto muerto sobre las capacidades nucleares de Teherán.

Los futuros del S&P 500 subían un 0.6%, mientras que los del Nasdaq ganaban un 0.8 por ciento. Los futuros europeos se situaban un 0.8% al alza.

Las bolsas asiáticas se veían con dificultades al inicio de la semana, tras un mes de julio turbulento marcado por fuertes oscilaciones debido a las preocupaciones sobre el comercio de IA, ya que los inversores se mostraban inquietos ante el enorme gasto de capital y se preguntaban si este generaría rentabilidad con la suficiente rapidez.

El Nikkei, japonés, caía un 1%, mientras que el KOSPI surcoreano se desplomaba más de un 5 por ciento.

El índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye a Japón , bajaba un 1 por ciento.

Los vendedores del yen se retiran tras la intervención conjunta

El yen japonés se apreciaba un 0.5%, hasta situarse en 156.49 por dólar estadounidense, tras un repentino repunte a primera hora del día hasta alcanzar su nivel más alto desde principios de mayo, 155.2, lo que puso a los operadores en alerta ante una nueva ronda de intervención.

Japón y EU llevaron a cabo una intervención coordinada de compra de yenes y no dudarán en tomar nuevas medidas, dijo el lunes el Ministerio de Finanzas japonés, confirmando una inusual acción bilateral para frenar la caída del yen hasta nuevos mínimos de los últimos 40 años.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, también dijo que Estados Unidos consideraría aumentar en los próximos meses el volumen de la línea de recompra de la Reserva Federal, que proporciona liquidez temporal en dólares, y calificó esta herramienta de "importante red de seguridad".

"Podría decirse que los comentarios de Bessent tienen más peso que la propia intervención", señaló Matt Simpson, analista de mercados de StoneX.

"Parece una apuesta segura que el yen japonés haya tocado fondo este año. Las palabras "intervención conjunta" tienen mucho peso en estos mercados y es un término que rara vez se utiliza". Trump dijo el domingo que Estados Unidos estaba ayudando a Japón a apuntalar el yen como muestra de amistad y para contribuir a la economía mundial.

La intervención en solitario de Tokio llevada a cabo entre finales de abril y principios de mayo solo provocó un breve repunte del yen, y la subida de tasas de interés en junio por parte del Banco de Japón apenas supuso un impulso, lo que pone de relieve el reto al que se enfrentan los responsables de política monetaria ante el aumento de los precios del petróleo y un amplio diferencial de tasas de interés frente a ⁠otras grandes economías.

El yen se había mantenido cerca de sus mínimos de los últimos 40 años, en 163.99 por ⁠dólar estadounidense, durante las últimas semanas antes de la última ronda de intervenciones, con posiciones ⁠cortas netas en el yen de aproximadamente 12,500 millones de dólares, la cifra más alta en dos años, según datos de un regulador estadounidense.

"A corto plazo, 155 sigue siendo el nivel clave a tener en cuenta, ya ⁠que ha actuado efectivamente como suelo o resistencia del mercado tras la intervención de mayo de este año", dijo Masahiko Loo, estratega de renta fija de State Street Investment Management.

Las medidas y los comentarios de Bessent, en los que reiteró sus llamamientos a nuevas subidas de las tasas de interés por parte del Banco de Japón, han puesto la política monetaria en el punto de mira.

El rendimiento de los bonos del Estado japonés a dos años , que es el más sensible a los movimientos de la política monetaria a corto plazo, alcanzó brevemente el 1.545% este lunes, su nivel más alto desde 1995, ya que los mercados descontaban la posibilidad de una subida anticipada de las tasas.

"La intervención podría marcar la pauta de los próximos meses. La normalización del Banco de Japón y los flujos de cobertura marcarán la pauta de los próximos años. El próximo movimiento importante del yen podría ser, en última instancia, al alza, no a la baja", afirmó Loo.

La caída de los precios del ⁠petróleo provocaba un descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EU. El rendimiento del bono a 30 años caía 3,7 puntos básicos hasta el 5.238%, alejándose del máximo de 19 años que alcanzó la semana pasada.

En julio había subido 37.2 puntos básicos, mientras los inversores se enfrentaban a la incertidumbre en torno a la guerra con Irán y a las perspectivas de política monetaria de la Fed.