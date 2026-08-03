Nuevo ataque ucraniano contra el gigante de comercio electrónico ruso Wildberries

Ucrania realizó un nuevo ataque nocturno contra una bodega del gigante ruso del comercio electrónico Wildberries en la región de Vladimir, unos 180 kilómetros al este de Moscú, informaron este lunes la empresa y autoridades locales.

"Un incendio estalló en uno de los sitios logísticos de la compañía en la región de Vladimir tras un ataque", anunció Wildberries en un comunicado. Agregó que el personal de este centro de almacenaje había sido evacuado.

El gobernador regional, Alexander Avdeiev, dijo que el ataque fue efectuado con drones.

"Hay daños y un incendio", señaló en la plataforma rusa de mensajería Max. "Un hombre joven resultó herido", señaló.

Desde mediados de julio, Ucrania ha alcanzado unos 20 sitios pertenecientes a Wildberries en varias partes de Rusia y la península anexada de Crimea.

Los ataques iniciales, entre el 17 y 18 de julio, mataron a ocho personas e hirieron a unas 90 en las regiones de Moscú y Tambov.

Desde entonces, Ucrania ha lanzado drones contra sitios cerca de San Petersburgo, Simferópol (Crimea), Krasnodar y Volgogrado.

Wildberries es una popular plataforma de venta por internet, conocida como la "Amazon rusa".

Los ataques contra sus bodegas son parte de una campaña de ataques ucranianos de largo alcance en Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022.

Según Ucrania, la campaña busca obligar al Kremlin a negociar el fin de la guerra en Ucrania.