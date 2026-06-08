México y EU perdieron más de 200,000 empleos por aranceles: Economía

México y Estados Unidos perdieron más de 200,000 empleos como resultado en parte por los aranceles aplicados por el gobierno del presidente Donald Trump durante el último año terminado en febrero de 2026, destacó la Secretaría de Economía en una carta enviada a la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR).

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, este país perdió 102,000 empleos manufactureros entre febrero de 2025 y febrero de 2026, con las mayores reducciones en equipos de transporte (−17,200), productos de madera (−17,200), plásticos y caucho (−14,000) y maquinaria (−10,300).

El empleo manufacturero mexicano cayó casi simultáneamente: datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) muestran que se perdieron 111,347 plazas durante el mismo período, con las mayores caídas en equipos de transporte (−47,436), plásticos y caucho (−11,062), prendas de vestir (−8,341) y otras manufacturas (−5,744).

“En conjunto, ambos países perdieron cerca de un cuarto de millón de empleos manufactureros —213,347 en un solo año— y estas pérdidas se concentran precisamente en los sectores más integrados y más expuestos a los aranceles recientemente implementados”, argumentó la Subsecretaria de Comercio Exterior, a cargo de Luis Rosendo Gutiérrez, en la misiva.

La carta se envió como parte de las consultas de la USTR en la investigación que conduce bajo la autoridad de la Sección 301 sobre actos, políticas y prácticas de ciertas economías relacionadas con el exceso de capacidad estructural y la producción en los sectores manufactureros.

Desde la perspectiva de la Secretaría de Economía, México no tiene un exceso estructural de capacidad en ningún sector. De lo contrario, adujo, su ciclo manufacturero se desvincularía del ciclo estadounidense cada vez que la demanda de Estados Unidos se debilitara.

Dado que México no tiene un exceso estructural de capacidad, se observa una caída sincronizada del empleo en 2025-2026.

También hay correlaciones estadísticas notables entre los cambios en los niveles de actividad industrial de Estados Unidos y México como evidencia de que la manufactura mexicana opera como parte de una red de producción norteamericana integrada, cuya producción, insumos y empleo asociado se mueven en conjunto con los de Estados Unidos.

La Secretaría de Economía puso como ejemplo más claro de esto al sector automotriz: algunos componentes cruzan las fronteras de América del Norte repetidamente para ser elaborados, moldeados y, finalmente, preparados para ser ensamblados en un producto final. “La balanza comercial automotriz refleja las decisiones de producción integrada norteamericana de los fabricantes de automóviles privados”, que operan bajo las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo.

Socio clave

Así, la Secretaría de Economía puso de relieve que México es un aliado de larga data y un socio económico estratégico de Estados Unidos. Además, indicó que la propia USTR ha reconocido que ambos países comparten una larga historia de integración de la cadena de suministro.

Como casos ilustrativos, agregó que esta integración es visible en industrias críticas, como la automotriz, la de camiones pesados, la aeroespacial, la electrónica y la manufactura avanzada.

“La plataforma de manufactura entre Estados Unidos y México se basa en la eficiencia, la confiabilidad y la certeza. Esta integración ha sido impulsada por decisiones del sector privado que responden a las condiciones del mercado”, dijo.

Por todo lo anterior, concluyó que el gobierno de México no interviene ni participa en ninguna decisión corporativa relativa a inversiones, capacidad de producción, tecnología o estrategia comercial.

“En muchas industrias, las decisiones sobre qué, cuándo, cómo y dónde producir se toman como si México, Estados Unidos y Canadá fueran una sola economía, de modo que las reglas de eficiencia que una empresa aplica a lo largo de su cadena de suministro se propagan simultáneamente a través de una amplia red productiva”, comentó la dependencia federal.