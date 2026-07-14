Ante el regaño por su nulo trabajo territorial, Héctor Díaz-Polanco mantuvo los modales, pero fue consecuente. Hace tres meses dejó en el despacho principal del Palacio del Ayuntamiento una copia de su renuncia a la presidencia del comité directivo de Morena en la Ciudad de México.

A sus 82 años, con el respaldo de su trayectoria como antropólogo y asesor de organizaciones indígenas y campesinas latinoamericanas —entre ellas el EZLN—, puede darse el lujo de la bizarría. Eso mismo lo hizo presidir el Congreso de la Ciudad de México después de Ernestina Godoy.

Pero los últimos dos años, al frente de la directiva morenista capitalina, su liderazgo fue intermitentemente socavado, principalmente por un bloque de diputados locales alineados con la coordinadora de la bancada guinda, Xóchitl Bravo Espinosa.

Impecable, en términos doctrinarios, Díaz-Polanco ejerció un estilo de liderazgo distinto a lo largo de dos años, pero de cara al 2027, la defensa de la soberanía y la transformación se librará en otras trincheras. El morenismo capitalino tiene la misión de combatir al PAN en sus trincheras y acrecentar el legado de Clara Brugada.

El presidente de Morena en la CDMX sabe que sus horas en ese cargo están contadas. Ya se verá si los ajustes capitalinos obedecen a una lógica electoral o si procuran una depuración del primer equipo de la jefa de gobierno, luego de la justa mundialista.

En la disputa por la dirigencia partidista, se impuso el grupo cercano a la diputada Bravo. El vocero del grupo parlamentario, Paulo García tomaría las riendas del partido y su compañera de bancada, Éricka Rosales Medina, llegaría a la agencia de atención animal, en sustitución de Ana Joceylín Villagrán.

Todos los mencionados hasta ahora han ocupado una curul en el recinto legislativo de Donceles. Igual, el exasambleísta y exdirigente de Morena en la CDMX, Tomás Pliego Calvo, quien dejaría la recién creada secretaría de participación ciudadana. Esa posición sería para la actual directora del sistema Superissste, Dunia Ludlow Deloya.

Otras tres posiciones del gabinete capitalino también sufrirán cambios. El actual titular de Servimet, Carlos Mackinlay, regresaría a Turismo en sustitución de Alejandra Fraustro. Tania Carro Toledo, actual subsecretaria de Infraestructura del gobierno federal, llegaría a Movilidad, de la que saldría Héctor Ulises García Nieto. A la coordinación de comunicación social llegaría Ana Gabriela Rubio Escobar.

Efectos secundarios

PROTECCIÓN. Para detectar y mitigar amenazas provenientes de drones utilizados para actividades ilícitas en la frontera sur, el gobierno de EU desplegará un nuevo sistema que emplea tecnología desarrollada por una firma australiana enfocada a la defensa electrónica. Además de las agencias estadounidenses, su cartera de clientes incluye programas de defensa de Australia, clientes militares europeos y mecanismos de adquisición vinculados con la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN. En México, diversos contratistas federales, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional, han desplegado sistemas de detección y neutralización para instituciones responsables de la seguridad nacional y firmas integración tecnológica, como Soluciones Tecnológicas & Protección Aeroespacial (ONER), participan en la implementación, instalación, capacitación y soporte operativo de estas plataformas.

FALLOS. Un fallo del Tribunal Regional de Fráncfort, Alemania, obligará a la FIFA a transparentar la identidad y dirección de los vendedores comerciales en su mercado secundario oficial de reventa y le exige modificar el diseño de su plataforma primaria de "ventas de última hora", señalando la presencia de precios engañosos, plazos restrictivos de tiempo y la selección automatizada de asientos predeterminados. Esto, en víspera de la final de la Copa Mundial de Futbol. Las medidas cautelares son consecuencia de la demanda presentada por la plataforma Ticombo, según consta en el expediente 2-06 O 237/26, bajo apercibimiento de multas económicas o penas de prisión para sus directivos en caso de incumplimiento.