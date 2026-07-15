ICE suspende retenes en carreteras

Washington. El gobierno estadounidense ordenó la suspensión de la mayoría de los controles en carretera realizados por la policía migratoria (ICE) después de la muerte de dos personas abatidas a tiros por agentes.

Se produce al día siguiente de la muerte a balazos de un colombiano de 26 años en Biddeford, pequeña ciudad del estado de Maine, cuando se encontraba a bordo de su coche.

La víctima, Johan Sebastián Durán Guerrero, trabajaba como repartidor y vivía con su esposa y su hija de tres años, según asociaciones de defensa de los derechos de los migrantes.

Un portavoz de ICE explicó que "el vehículo intentó huir del lugar" y que el agente había hecho uso de su arma.

El Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado casi 12 horas después del tiroteo en el que afirmaba que el agente, "temiendo por la seguridad pública", abrió fuego contra el conductor cuando este intentó huir de los agentes que intentaban detenerlo. Las autoridades no explicaron de qué manera el conductor podría haber supuesto una amenaza.

Aunque han salido a la luz algunas imágenes de video de las secuelas del incidente, todavía no hay ningún video público que muestre el momento del tiroteo en sí. Un senador independiente declaró a periodistas que los agentes implicados no llevaban cámaras corporales, lo que deja sin respuesta algunas preguntas sobre las circunstancias que rodearon el tiroteo.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes afirmaron que el colombiano asesinado, de 26 años, tenía permiso para trabajar en el país.

Desde principios de junio, las detenciones del ICE en Maine se han más que cuadruplicado hasta alcanzar unas 70 al día a principios de julio, según datos internos de ICE facilitados a Reuters por una fuente.

“Asesino”

El presidente colombiano de izquierdas, Gustavo Petro, calificó el martes esta muerte de "asesinato".

La semana pasada, un ciudadano mexicano había sido abatido a tiros en Houston (Texas) al volante de su camioneta cuando se dirigía al trabajo. También en ese caso, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que intentaba escapar de una detención, una versión cuestionada por testigos.

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