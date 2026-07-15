China XPENG mantiene expansión en México e instala filial

A tres meses de su llegada a México y concretar la venta de sus primeros 100 vehículos, la automotriz tecnológica XPENG anuncia planes de expansión para el mercado nacional con la apertura de ocho puntos de venta y dispuesto a absorber el impacto arancelario, adelanta que prepara la ofensiva de un vehículo híbrido de tecnologías de rango extendido para finales de 2026.

En entrevista con El Economista, Eduardo Aranda, director de Operaciones de XPENG en México, explicó que la empresa china opera bajo la figura de filial directa, mas no de un importador, lo que ha implicado una inversión inicial de 18 millones de dólares enfocada en infraestructura corporativa y postventa en el país.

Al ser una compañía no sólo automotriz sino tecnológica, basada en Inteligencia Artificial “estamos poniendo el pie en América y nuestra operación en México se está convirtiendo también en un hub básicamente regional. Desde aquí estamos viendo y coordinando también la operación del resto de Latinoamérica”, explicó Eduardo Aranda.

Para contrarrestar la "mala fama" de la postventa, el directivo destacó que uno de los pilares críticos para la tecnología ha sido blindar la confianza del consumidor frente a la percepción negativa en algunas marcas de origen asiático. Previo al lanzamiento de los vehículos, el 10 de marzo, XPENG inauguró su Centro de Distribución de Repuestos, el cual cuenta con un inventario garantizado para 1.5 años de venta en partes.

XPENG se ha aliado con tres de los grupos de distribución más consolidados del país: Grupo Andrade en Ciudad de México (Polanco), Grupo Solana en Guadalajara y Grupo Klever en Monterrey.

Mientras que su plan de expansión 2026, la marca planea cerrar el año con ocho puntos de venta estratégicos, expandiéndose a Zona Esmeralda y el sur de la CDMX, reforzando las plazas de Monterrey y Guadalajara, e incursionando en la región del Bajío y en Mérida (Península de Yucatán). Todas ellas acompañadas de un taller de servicio y número de inventarios.

El representante de XPENG en México admitió que los niveles de electromovilidad en México son bajos, y aunque ha habido un repunte en la red de infraestructura de recarga, con el hecho de ofrecer vehículos 100% eléctricos “estamos concentrándonos primeramente en donde realmente existe un volumen adecuado, de infraestructura inclusiva”.

XPENG, automotriz que pertenece al grupo del top 5 de vehículos eléctricos puros (NEV) de nueva generación en China, que compite con rivales como Tesla, Xiaomi y Leapmotor, surgió en medio de la aplicación arancelaria en México, y hasta el momento la viabilidad del negocio no se ha visto comprometida gracias a su control de la cadena de valor:

“Hemos tenido que ser mucho más eficientes en nuestros costos y absorber parte del impacto en nuestros márgenes. Sin embargo, nuestra gran ventaja competitiva es que la tecnología (desde los chips hasta las baterías) es de desarrollo propio. No compramos licencias a terceros, lo que nos da una estructura de costos sumamente resiliente", afirmó Aranda.

Para competir en un mercado que ha visto la llegada de 27 marcas chinas en los últimos 30 meses, XPENG apuesta fuertemente por la Inteligencia Artificial y la conectividad. Sus modelos incluyen Internet integrado de por vida, sistema de estacionamiento remoto vía smartphone y la interfaz Reality (percepción visual 3D adaptativa).

Adicionalmente, mediante su programa Xcare Privilege, la marca ofrece servicios disruptivos como telemedicina 24/7 y asistencia veterinaria/seguro para mascotas a bordo, buscando transformar la relación del usuario con el automóvil inteligente.

El Director de Operaciones confirmó que XPENG se encuentra concluyendo las gestiones para integrarse a las estadísticas oficiales de la industria. Será en el último trimestre de este año cuando la marca comience a reportar de manera pública sus cifras acumuladas de ventas a través del Inegi y la AMDA.