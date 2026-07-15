México, diversificación; EU, apoyo y presiones

El gobierno mexicano avanza rápidamente en pos de su diversificación comercial.

Frente al nuevo paradigma que está imponiendo su principal socio comercial al mundo, con la política proteccionista y arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está buscando ampliar sus horizontes comerciales.

Con esa intención, está logrando una mayor apertura del comercio con la Unión Europea (UE) que le permitirá el acceso en sectores clave.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard y su equipo, buscan ampliar el mercado de exportación mexicano a más de 450 millones de consumidores europeos.

Está muy próxima la posibilidad de que México pueda utilizar una herramienta clave, el Acuerdo Comercial Interino (ACI) que dará acceso, prácticamente sin aranceles, al mercado de los 27 países que integran la UE.

En contrapartida, la UE, con la modernización de las reglas de inversión mediante el Sistema de Tribunales de Inversión (ICS), tendrá certeza jurídica ante los 88 mil 700 millones de dólares en inversión extranjera directa acumulada de la UE. Este 13 de julio (2026) la UE concluyó la aprobación del Acuerdo Comercial Interino con México. Está pendiente su ratificación en México.

Este acuerdo comercial interino, es una especie de vía fast track, que permite modernizar la relación comercial de México con Europa sin esperar a que lo aprueben todos y cada uno de los países que integran la Unión Europea.

Adicionalmente, continúa en proceso el Acuerdo Global Modernizado.

Con el ACI, de entrada, se registrará la eliminación de la mayor parte de los aranceles aún vigentes y amplía las oportunidades para el comercio de servicios y la inversión. De acuerdo con las expectativas del gobierno mexicano, el campo y el sector agroindustrial mexicanos serán los grandes ganadores.

El ACI generará un boom de las exportaciones agropecuarias mexicanas.

Y en virtud de la actualización de las reglas de origen impulsará las exportaciones de sectores industriales importantes como el químico, farmacéuticos, eléctricos, cosméticos, y plásticos, entre otros.

El acuerdo con la UE permitirá a México, gracias a la certidumbre, aumentar la inversión europea.

Europa ya es la segunda fuente de inversión extranjera en el país, con más de 13 mil 500 empresas operando y el acuerdo atraerá más inversión en sectores estratégicos como la industria automotriz y la manufactura.

El plan del gobierno mexicano es incrementar en 50% las exportaciones mexicanas a la UE y lograr hacia el año 2030, pasar de 23.8 mil millones de dólares a 36.1 mil millones de dólares.

Todo indica que ahora sí, México está haciendo lo necesario para aumentar el intercambio comercial con la UE.

Hay que recordar que a partir del año 2000, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio original (TLCUEM), el comercio bilateral de bienes entre México y la Unión Europea aumentó más del 300%, multiplicándose por más de cuatro veces.

Sin embargo, ahora, con los nuevos acuerdos, la velocidad podría ser mayor en el aumento del comercio bilateral México-Unión Europea.

¡Ojalá!

Atisbos

En materia comercial, desde EU nos llega una buena noticia y otra mala.

La buena es que un grupo importante e influyente de organizaciones y empresas del sector agroalimentario de EU, enviaron una carta al representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer para expresar su apoyo a la renovación del T-MEC y piden que o se apliquen restricciones ni a los productos de temporada. Advierten que la producción estadounidense por sí sola no puede sostener un mercado de 52 semanas debido a limitaciones estructurales, como la disponibilidad de agua, los costos laborales y regulatorios, las condiciones climáticas y las limitaciones de tierras. Y dejan claro que las importaciones no sustituyen la producción nacional, sino que la complementan.

Que el sistema integrado sustenta una red continental de productos frescos valorada en más de 20 mil millones de dólares que respalda el suministro de alimentos, la logística y la competitividad minorista de Estados Unidos.

Que México y Canadá son los dos principales mercados de exportación para Estados Unidos.

Y que en 2024, se exportaron más de 60 mil millones de dólares a estos dos países, lo que representa un tercio del total de las exportaciones agrícolas estadounidenses.

La mala noticia es que el gobierno de EU decidió fortalecer la etiqueta “Product of USA”: una política que incrementa el nacionalismo comercial y genera preocupación para sus socios del T-MEC.

Desde la perspectiva del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), de Juan Carlos Anaya, Estados Unidos fortalece cada vez más su política de “Buy American” en el sector agroalimentario.

En consecuencia, México debe fortalecer una política pública que eleve la competitividad de sus productores, impulse la inversión, la productividad y la promoción de los alimentos mexicanos, para competir en igualdad de condiciones dentro del mercado de Norteamérica.