Los verdaderos seleccionados

¿Qué empresas mexicanas lucen en la primera fila del mundo que Estados Unidos está diseñando a toda prisa?

El proyecto más importante para el presente y el futuro de ese país se llama Misión Génesis. Arrancó en noviembre y se apoya en los 17 laboratorios del Departamento de Energía estadounidense. Tiene lógica: no hay inteligencia artificial si antes no hay luz, electricidad.

La meta es convertir la IA en productos que todos podamos ver y utilizar, pues todavía no hemos llegado a una era muy distinta de la de los coches con escape y humo. En esta coyuntura, el viernes, el gobierno estadounidense reveló los nombres de los 20 líderes que le ayudarán a construir un nuevo modelo eléctrico.

Representan a igual número de empresas e instituciones. Por tanto, en este momento forman parte del grupo más influyente en el futuro próximo de Estados Unidos y, quizás, del mundo.

Anoten esta lista. Sus integrantes representan o representaron a Vitol, Chevron, Double Eagle Holdings, Alliance Resource Partners, Aspect Energy, American Electric Power, Cheniere, QTS Data Centers, SC Johnson, Energy Capital Partners, la Hoover Institution de la Universidad de Stanford, Marathon, Building Cyber Security, Invenergy, mikeroweWORKS Foundation, X-energy, FourPoint Energy, GE Vernova, NVIDIA y Quantum Capital Group.

Conformarán el Consejo Asesor del Secretario de Energía, conocido como SEAB. Durante dos años, su función será brindar recomendaciones a Chris Wright para mejorar las operaciones de su Departamento.

Pero Norteamérica ya está mutando en barrio, y los miembros de esa mesa, junto con sus empresas, tienen vínculos con personas y compañías en México.

Algunos son los “sospechosos comunes”: los connacionales mejor conectados o más poderosos. Consideren, por ejemplo, a América Móvil, de la familia Slim.

Claro Brasil, filial del grupo, se convirtió en 2026 en la primera NVIDIA Cloud Partner de América Latina para ofrecer infraestructura de IA y procesamiento acelerado.

Es cierto que esa capacidad está desplegada inicialmente en Brasil, no en México. Pero América Móvil ya posee dentro del grupo conocimiento técnico, certificaciones y un modelo comercial para vender cómputo acelerado.

Puede trasladar esa experiencia a México, e incluso a Europa, donde también tiene operaciones, con mayor facilidad que un competidor que empiece desde cero.

Cuenten también a CIPRE, con sede en Ciudad de México, que formalizó una alianza con NVIDIA para desarrollar arquitecturas de inteligencia artificial soberana, NVIDIA AI Enterprise y otros proyectos.

También está AI-GDC, que se presenta como una fábrica mexicana de inteligencia artificial diseñada con guías técnicas y arquitectura de referencia de la empresa encabezada por Jensen Huang.

Otra compañía relevante es la regiomontana Xignux, que durante tres décadas fue copropietaria de Prolec GE. En febrero de 2026 vendió su participación restante a GE Vernova y recibió 5 mil 275 millones de dólares y cerró una de las alianzas industriales más relevantes en Norteamérica.

Aunque ya no participa en Prolec, la compañía dirigida por Juan Ignacio Garza Herrera conserva una amplia experiencia en infraestructura eléctrica y ahora dispone de una capacidad financiera considerable.

Xignux informó que se fortalecerá en los negocios de energía y alimentos. Para la Misión Génesis, la clave está en saber en qué invertirá ese capital: ¿cables, almacenamiento? Aquí también caben los obvios: Pemex y CFE, que mantienen relaciones con varias empresas representadas en el nuevo consejo.

Pero definitivamente aparece Grupo Bimbo, que firmó con Invenergy un contrato virtual de compra de energía por 100 megawatts procedentes del parque eólico Santa Rita East, en Texas, para abastecer sus operaciones estadounidenses.

Bimbo no construye infraestructura de inteligencia artificial, pero demuestra que una multinacional mexicana puede relacionarse directamente con uno de los grandes proveedores energéticos de Estados Unidos.

Prometo seguir informando sobre la transformación continental más relevante desde el Proyecto Manhattan, de acuerdo con miembros del propio gobierno estadounidense.