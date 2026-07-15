Crece satisfacción con la vida; baja con la seguridad: Inegi

La satisfacción con la vida de los mexicanos alcanzó en 2025 su nivel más alto desde la pandemia, al ubicarse en 8.62 puntos en una escala de cero a 10, por encima del 8.45 registrado en 2021; sin embargo, esos resultados conviven con un deterioro en aspectos fundamentales como la seguridad ciudadana, las relaciones afectivas, la percepción de la ciudad donde viven y su situación económica, así lo reveló la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque el promedio nacional reflejó una mejora en el bienestar subjetivo, la encuesta evidenció que la percepción de la seguridad ciudadana continúa siendo el ámbito peor evaluado por la población.

En 2025 se obtuvo un promedio nacional de 6.08 puntos, inferior al 6.58 registrado en 2021, convirtiéndose en la caída más pronunciada entre los principales indicadores del bienestar subjetivo.

La percepción también mostró diferencias por sexo. Mientras los hombres calificaron la seguridad con 6.22, las mujeres apenas otorgaron 5.95. Dicho deterioro de la seguridad se sumó a una disminución en otros ámbitos relacionados con el entorno cotidiano.

Al revisar la satisfacción con la ciudad donde viven, los datos mostraron un descenso de 7.71 a 7.31 puntos, mientras que la percepción sobre el nivel socioeconómico pasó de 7.52 a 7.50, lo que mostró un ligero retroceso.

También disminuyó la satisfacción con la situación o relación afectiva, pues el indicador pasó de 8.27 en 2021 a 8.00 en 2025, uno de los pocos indicadores personales que mostró una caída.

En contraste, los aspectos mejor evaluados fueron la libertad para decidir sobre la propia vida, con casi nueve puntos de promedio, y la satisfacción con la vivienda y las relaciones familiares.

Mujeres con menos bienestar

El reporte del Inegi confirmó que las mujeres aún reportan menores niveles de bienestar subjetivo que los hombres prácticamente en todas las dimensiones analizadas.

Mientras la satisfacción general con la vida alcanzó 8.67 puntos entre los hombres, en las mujeres fue de 8.57. La diferencia también apareció en el balance anímico, indicador que mide el predominio de emociones positivas sobre negativas durante el día previo a la entrevista.

El promedio nacional fue de 5.29, superior al 5.07 registrado en 2021, pero nuevamente las mujeres quedaron por debajo de los hombres. Dicho sector de la población obtuvo 5.07 puntos, frente a 5.55 de los hombres.

Además, dicha brecha se profundiza entre la población joven. Las mujeres de 18 a 29 años de edad registraron un balance anímico de 4.62, el más bajo entre todos los grupos analizados, mientras que los hombres de la misma edad alcanzaron 5.43.

Por otro lado, el estudio evidencia diferencias importantes en salud mental. El 25% de las mujeres presentó indicios de ansiedad, frente al 17.4% de los hombres. En depresión ocurrió algo similar: 13.3% de las mujeres mostró indicios, contra 8.2% de los hombres.

Al hablar del balance específico entre energía y cansancio, las mujeres registraron 3.87 puntos, mientras los hombres alcanzaron 4.58.

Población indígena

Las personas hablantes de alguna lengua indígena reportaron una satisfacción promedio con la vida de 8.33 puntos, inferior al 8.64 registrado entre quienes no hablan una lengua originaria y por debajo del promedio nacional.

Únicamente 53.5% de esta población afirmó sentirse totalmente satisfecha con su vida, frente al 60.1% de quienes no pertenecen a este grupo.

El balance anímico también fue menor entre la población indígena, con 5.13 puntos, frente al 5.30 observado en el resto de la población.

Sin embargo, las mayores desventajas se observaron entre las personas con discapacidad. En este ámbito su satisfacción con la vida fue de 7.99 puntos, mientras que entre quienes no presentan discapacidad alcanzó 8.74.

Además, solo 43.7% declaró sentirse totalmente satisfecho con su vida, muy por debajo del 62.9% registrado entre quienes no tienen discapacidad.

Salud mental y economía

La ENBIARE confirmó que el bienestar subjetivo mantiene una estrecha relación con la salud mental y las condiciones económicas. Entre las personas con indicios de ansiedad, apenas 43.5% dijo sentirse totalmente satisfecha con su vida, mientras que entre quienes no presentaron síntomas el porcentaje ascendió a 64.3%.

Mientras que entre los que afirmaron cubrir fácilmente sus gastos habituales, 71% manifestó estar totalmente satisfecho con su vida. En contraste, entre quienes reportaron dificultades económicas ese porcentaje cayó a 44.1%.

Por entidades federativas, Coahuila obtuvo la mayor satisfacción con la vida del país con 8.85 puntos, seguida por Tamaulipas (8.79), Durango (8.78), Sinaloa (8.77) y Baja California Sur (8.77).

En el extremo opuesto se ubicaron Oaxaca (8.32), Tabasco (8.37), Michoacán (8.48), Guerrero (8.51) y Zacatecas (8.51).

Sobre el balance anímico, Nayarit encabezó la lista nacional con 5.97 puntos, mientras que Michoacán registró el promedio más bajo, con 4.54.