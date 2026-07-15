Nuevo intento por penalizar la IA

Tras los anuncios hechos por la Presidenta en las últimas semanas sobre la próxima apertura de un debate público para regular a la Inteligencia Artificial (IA) la diputada morenista, Dolores Padierna, ni tarda ni perezosa, presentó una nueva iniciativa de reforma legislativa sobre la materia. La Presidenta nos había dicho que quería que cuando terminara el Mundial, pasando el 19 de julio, se abriera un proceso “de información y debate”, para que “entre todas y entre todos” decidiéramos si queríamos regular la IA y el uso de plataformas digitales para menores, pero la diputada Padierna se dejó llevar por la pasión legislativa, y para el 8 de julio ya había contribuido con sus primeras ideas para el debate.

Se trata de una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, y penalizar con prisión de 3 a 7 años, a quien, por cualquier medio tecnológico, utilice, publique, distribuya o difunda contenido digital que haya sido generado, alterado o manipulado mediante sistemas automatizados o de IA, con el que simule, suplante o manipule la identidad de un tercero sin su consentimiento, con la finalidad de causar un daño, obtener un beneficio indebido o inducir al error a terceros respecto de la autenticidad de su identidad. La pena se puede incrementar a más de 10 años de prisión, si el contenido se difunde en medios de comunicación, o si se utiliza para incidir indebidamente en procesos electorales.

Ciertamente, el debate ha iniciado un poco más frontal de lo que esperábamos. Quizá valdría la pena haber abordado primero la definición legal de la IA, o tal vez organizar conversatorios con expertos en la materia, sobre todo porque la Presidenta dijo que “no se trata de prohibir”, pero al parecer vamos a tener que empezar por convencer a los legisladores de que por favor no encarcelen a quienes utilicen la IA para expresar sus críticas al Gobierno.

No es la primera vez que Padierna propone este tipo de regulación. Ya en septiembre del año pasado había presentado una iniciativa que contenía la tipificación del delito de suplantación digital en términos muy similares, y se proponían cambios también a la legislación civil, y en materia de derechos de autor y datos personales, pero en este segundo intento la diputada eliminó todas esas modificaciones estéticas, dejando únicamente el verdadero corazón de la reforma, la penalización del uso de la IA, bajo criterios ambiguos y subjetivos.

Ya sin máscaras, Padierna aclaró en la exposición de motivos que la mera “difusión dolosa de una representación digital falsa ya produce una lesión autónoma suficientemente relevante para justificar la intervención del derecho penal, aun cuando no llegue a consumarse un delito posterior”. En notoria contradicción, la diputada también expresa que su criterio “encuentra sustento en los principios de intervención mínima… y proporcionalidad”. Para ella, la mínima intervención que debe tener en el Estado para combatir la simulación de identidad con IA, es la cárcel, que desde su perspectiva no es una medida desproporcionada.

En esta segunda iniciativa, también hay ajustes que pueden tener un impacto relevante. Se propone reformar el artículo 11 Bis del Código Penal Federal, para que las empresas también puedan ser imputadas con el delito de suplantación digital. Además, el tipo penal se amplió, pues no solamente se castiga cuando se utilice la IA, sino que se penalizará también si se comete mediante cualquier sistema automatizado. Para las agravantes del delito, el contenido puede haber sido difundido a través de cualquier medio de comunicación, sin que éste deba tener un alcance masivo. La diputada no omitió mencionar que su iniciativa “responde a una decisión de técnica legislativa cuidadosamente razonada”. Esperemos que no sea cierto, y que la Presidenta no abra el debate que prometió partiendo de esta clase de propuestas que sin duda buscan prohibir y criminalizar, con un riesgo evidente para la libertad de expresión.