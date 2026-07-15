Trump recula: no impondrá tarifas a buques en Ormuz

Teherán. Estados Unidos lanzó ayer por la noche nuevos ataques contra Irán y restableció el bloqueo naval a sus puertos, en tanto el presidente Donald Trump renunció a imponer tarifas a los buques que cruzan el estrecho de Ormuz, epicentro de la guerra.

El Comando Central estadounidense afirmó que sus últimos ataques tuvieron como objetivo "mermar las capacidades iraníes utilizadas para atacar la navegación comercial" en Ormuz, una vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos.

Sobre el terreno, Irán reportó a lo largo del día y hasta la madrugada del miércoles bombardeos en Bandar Abás y en la isla de Qeshm, cerca de Ormuz, así como en la ciudad de Ahvaz (suroeste). Se trató de la cuarta noche consecutiva de ataques estadounidenses.

"Nos defenderemos como lo hemos hecho en el pasado", afirmó en Teherán Hossein, un vendedor de 43 años. “Es la naturaleza de los países”.

“Cueste lo que cueste”

"El estrecho de Ormuz forma parte de la seguridad nacional de Irán y el país ejercerá su soberanía sobre éste cueste lo que cueste", dijo ayer el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, en una entrevista a la televisión estatal.

Añadió que, en la actualidad, Teherán no tiene ningún compromiso en lo que respecta al memorando de entendimiento de Islamabad firmado con Estados Unidos.