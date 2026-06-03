No todos los seguros de vida son iguales (parte 5-El seguro temporal)

Hasta ahora hemos hablado de seguros de vida que generan una reserva a favor del asegurado, ya que combinan protección y ahorro. La aseguradora sabe que en algún momento va a tener que pagar la suma asegurada, pero no necesariamente en qué momento lo hará.

Este seguro es diferente, porque como su nombre lo indica, cubre el riesgo de fallecimiento únicamente durante un tiempo determinado. Si ese periodo termina y el asegurado sigue con vida, no hay pago.

Por eso este seguro suele ser más barato y eficiente: la prima que tú pagas es el costo del riesgo puro.

Hay dos versiones principales:

Temporal anual renovable. Cubre sólo durante un año, pero se puede renovar, en ocasiones de forma automática. La prima sube con la edad en cada renovación, porque el riesgo aumenta.

Temporal a plazo fijo. Cubre al asegurado por un número determinado de años o hasta alcanzar cierta edad. La prima es nivelada durante todo ese periodo. Esto significa que la aseguradora sí constituye una reserva durante los primeros años, cuando la prima que se paga es mayor al costo real de la protección. Más adelante, cuando la prima que se paga ya no es suficiente para cubrir el costo real, la diferencia se toma de esa reserva. Al final del periodo, no queda ya ninguna reserva.

En otros países, también existe el temporal decreciente, común para hipotecas. La suma asegurada baja conforme avanza el plazo. En México hasta donde yo sé no se comercializa (las hipotecas aquí se cubren con un producto llamado seguro de vida de saldo deudor, que tiene otras características).

El seguro temporal es la solución ideal para aquellos que necesitan una buena protección pero no de por vida, sino sólo por un tiempo determinado. Por ejemplo: los hijos crecen, se independizan y dejan de depender económicamente de ti.

También es ideal para quienes tienen responsabilidades con fecha de vencimiento. Por ejemplo, para garantizar una obligación contractual. Yo lo utilicé una vez para cubrir un préstamo que me hizo mi mamá: quería garantizar que si algo me sucedía, ella podría cobrar.

Como mencioné en la columna anterior, muchas personas creen que es más eficiente y barato garantizar la educación superior de sus hijos mediante un plan de ahorro propio, respaldado por un seguro temporal que garantice el monto si ellos faltan (o se invalidan).

Hay personas que critican, con cierta justicia, este diseño, porque requiere mucha disciplina: nadie te obliga a invertir, mientras que pagar la prima sí suele verse como obligación.

La solución correcta para cada persona es distinta y debe evaluarse de manera integral, en convivencia con las demás metas financieras.

Como en los demás seguros de vida, puedes contratar las coberturas de invalidez (BIT y BIPA) que son muy importantes.

En los países desarrollados, particularmente Estados Unidos y Europa, el temporal es el seguro de vida individual más contratado. Se considera la manera más eficiente de proteger a la familia.

Además, es muchísimo más barato que en México. Por ejemplo, una persona sana de 35 años puede comprar un temporal a 20 años con una suma asegurada de un millón de dólares, por 50 o 60 dólares al mes.

En México, un seguro para una persona de la misma edad, que cubre sólo un millón de pesos, cuesta entre 250 y 350 pesos al mes.

Eso significa que el temporal en México es cinco veces más caro que en otros países.

¿Por qué esa diferencia tan enorme? Hay varias razones: la primera tiene que ver con las tablas de mortalidad que se usan para calcular esas primas. En México no se han actualizado en décadas.

Pero quizá la más importante es estructural: tanto agentes como aseguradoras tienen muchos más incentivos para vender productos con componente de ahorro, porque suelen ser más rentables y generan comisiones más jugosas.

El mercado para el seguro temporal no es tan atractivo y no genera competencia entre aseguradoras. Esto se refleja en el precio.

¿Cuánta suma necesitas contratar en tu seguro de vida?

En México, los agentes de seguros sugieren cinco veces el ingreso anual. Esa es la “regla”, así los capacitan. Según ellos, ese es el tiempo que tarda una familia en “recuperarse” de la pérdida del ingreso que aportaba el proveedor que falleció.

En países desarrollados, se piensa de manera muy diferente y se busca proteger la falta de ingreso durante todos los años que faltan para que los hijos sean económicamente independientes, incluyendo el costo de sus estudios universitarios. Por eso es tan común que la gente contrate sumas aseguradas bastante más elevadas, porque además, como vimos, les alcanza para pagarlas cómodamente.