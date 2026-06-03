América Latina bajo la lupa del Índice Global de Derechos de la CSI en el marco de la OIT

En el marco de la 114 Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Confederación Sindical Internacional (CSI) presentó el Índice Global de los Derechos 2026. Este informe documenta el estado del cumplimiento de la legislación sociolaboral en 151 naciones evaluadas, registrando variables vinculadas a la libertad de asociación, el derecho a la huelga y la negociación colectiva formal.

El reporte ubica a diversas naciones de la región latinoamericana en las escalas de vulnerabilidad para el ejercicio de las garantías colectivas. De acuerdo con los parámetros técnicos de la organización sindical mundial, países como Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador se sitúan en las categorías que reflejan la ausencia de garantías para el personal laboral o la interrupción de los procesos de diálogo social.

En el desglose geográfico, la medición asigna a México la calificación 3, indicador que define la existencia de violaciones regulares a los derechos laborales y sindicales.

Los registros evaluados para el caso mexicano apuntan a la persistencia de problemáticas en los canales de concertación, debilidades en las instancias de consulta directa con los organismos representativos y sucesos que comprometen la integridad física de los representantes de los trabajadores en sus demarcaciones de operación.

La secretaría técnica de la CSI fundamentó estas evaluaciones mediante el seguimiento de expedientes judiciales, quejas ingresadas ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT y reportes de las federaciones nacionales. Los resultados presentados plantean la necesidad de reconfigurar los mecanismos de inspección laboral estatales y asegurar el cumplimiento de los convenios internacionales signados por los Estados miembros.