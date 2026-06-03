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El Economista
Geopolítica

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Lula dice que "no puede aceptar" el trato de EU a Brasil tras nueva amenaza arancelaria

Luiz Inácio Lula da ‌Silva dijo que "no ⁠puede aceptar ‌el trato" ​que Brasil ha recibido ​de Estados Unidos esta semana, y expresó su sorpresa ‌ante una ​propuesta de medidas arancelarias por parte de Washington.

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla durante una conferencia de prensa en la Embajada de Brasil después de su reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Donald Trump.Foto: AFP

Reuters

El ⁠presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo ⁠este miércoles que "no ⁠puede aceptar el trato" que Brasil ha recibido de Estados Unidos esta semana, y expresó su sorpresa ante una propuesta de medidas arancelarias por parte de Washington que, según él, se había presentado antes de que concluyeran las negociaciones comerciales.

Lula dijo que Brasil seguía deseando fortalecer los lazos institucionales con ⁠Estados Unidos, ⁠pero advirtió ⁠que podría buscar otros socios ⁠comerciales después de que la Administración de Donald Trump propuso un nuevo arancel punitivo del 25% sobre muchas importaciones procedentes ⁠de Brasil.

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