Lula dice que "no puede aceptar" el trato de EU a Brasil tras nueva amenaza arancelaria

El ⁠presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo ⁠este miércoles que "no ⁠puede aceptar el trato" que Brasil ha recibido de Estados Unidos esta semana, y expresó su sorpresa ante una propuesta de medidas arancelarias por parte de Washington que, según él, se había presentado antes de que concluyeran las negociaciones comerciales.

Lula dijo que Brasil seguía deseando fortalecer los lazos institucionales con ⁠Estados Unidos, ⁠pero advirtió ⁠que podría buscar otros socios ⁠comerciales después de que la Administración de Donald Trump propuso un nuevo arancel punitivo del 25% sobre muchas importaciones procedentes ⁠de Brasil.

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