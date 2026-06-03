Ranking Universidades 2026: Tec de Monterrey y UNAM se mantienen en el top 10 de la región

El Tecnológico de Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se mantienen como las instituciones educativas a nivel superior del país con mejor reputación en América Latina, así lo muestra el ranking de Times Higher Education 2026 que clasifica a más de 2,000 instituciones académicas de diversos países basándose en indicadores de calidad educativa e investigación.

Latinoamérica

Este año el ranking a nivel Latinoamérica posiciona nuevamente a la Universidad de São Paulo como la institución líder de la región gracias a su sólido desempeño en investigación y docencia. Entre las novedades más relevantes, México logra posicionar a dos centros educativos en el top 10, el Tecnológico de Monterrey, en el séptimo lugar y la UNAM en el noveno lugar.

Cabe señalar que en este ranking, Ecuador alcanza por primera vez un lugar entre las veinte mejores. Además, este ciclo marca la incorporación histórica de Panamá dentro de las evaluaciones internacionales del organismo.

En la edición 2026 dentro de la clasificación de universidades de América Latina se destacó la excelencia académica de 223 instituciones distribuidas en 16 naciones. Asimismo, el reporte utiliza datos integrados de la medición global para ofrecer una visión actualizada sobre la competitividad y el impacto industrial del sector educativo latinoamericano.

Ranking global 2026

A nivel global, el listado de Times Higher Education 2026 señala que la Universidad de Oxford mantiene su liderazgo global por décima vez consecutiva, mientras que centros educativos en Estados Unidos y China muestran avances significativos en competitividad.

Además, el informe enfatiza el notable crecimiento de India, que ahora posee la segunda mayor cantidad de entidades evaluadas tras superar a otras potencias.

Asimismo, se observa un fortalecimiento en las métricas de enseñanza de Hong Kong y una estabilidad general en la influencia de las universidades asiáticas. Este recurso sirve como una herramienta esencial para que estudiantes y expertos identifiquen las mejores trayectorias académicas a nivel mundial.

Metodología

La metodología el ranking de Times Higher Education que está centrada en la investigación y en la reputación percibida, evalúa cinco pilares:

Enseñanza (35%). Se mide el entorno de aprendizaje y el compromiso de una institución con el desarrollo de la próxima generación de académicos.

Entorno de investigación (33.5%): Se analiza la calidad de la investigación, registrando la cantidad de veces que las publicaciones de una universidad son citadas por académicos de todo el mundo.

Calidad de la investigación: (20%): Analiza el papel de las universidades en la difusión de nuevos conocimientos e ideas.

Perspectiva Internacional (7.5%): La capacidad de una universidad para atraer estudiantes de pregrado, posgrado y profesorado de todo el planeta es clave para su éxito en el ámbito internacional.