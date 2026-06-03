Latinoamérica y el tardío despertar del mundo del arte

Durante mucho tiempo relegado a un segundo plano, el arte latinoamericano está provocando un cambio radical. El mercado global apenas comienza a comprender lo que pasó por alto.

Mientras que el mercado mundial del arte creció lentamente un 4% en 2025, el sector latinoamericano creció un 18% (las galerías brasileñas un 21%) y, según analistas de Bank of America, no muestra signos de desaceleración. El sueño de Frida Kahlo se vendió en Sotheby's por 54.7 millones de dólares, un récord mundial para una artista femenina, superando a Georgia O'Keeffe, y simultáneamente el precio más alto jamás pagado por una obra latinoamericana en subasta. La artista colombiana Olga de Amaral vendió su obra cinco veces por encima de la estimación inicial en Christie's Nueva York. Estaba en Zona Maco en febrero cuando escuché los rumores: la galería Pace había vendido casi todo su stand antes de la hora de la comida, con todas las ventas a coleccionistas mexicanos locales. Podría seguir, pero el mensaje es claro: este mercado no necesita validación externa, la está generando por sí mismo.

Parte de lo que hace que este auge sea tan formidable es su origen. Las galerías de Brasil, México, Colombia y Perú siempre han operado en condiciones que llevarían a cerrar un espacio en Chelsea o Mayfair en cuestión de meses (algunas ya lo han hecho): inestabilidad política, volatilidad económica, monedas con fluctuaciones extremas e instituciones culturales crónicamente subfinanciadas. Construyeron estructuras ágiles y resilientes por necesidad. Esa resiliencia es ahora su mayor ventaja competitiva. Cuando el mercado global flaquea, como ha sucedido repetidamente en los últimos años, estas galerías se adaptan. Ya conocen las reglas del juego. El mundo del arte occidental, en cambio, apenas está aprendiendo esa lección.

Y lo más importante, el arte en sí siempre ha sido extraordinario. En las décadas de 1960 y 1970, Hélio Oiticica creaba algunas de las obras más radicales y políticamente impactantes del siglo en Río de Janeiro. Lygia Pape disolvía las fronteras entre el espectador y la obra. Gabriel Orozco reinventaba la escultura discretamente. Ninguno de ellos recibió el reconocimiento institucional que merecía durante décadas. El Getty y el MoMA están reevaluando ahora el neoconcretismo y el arte cinético sudamericano, colocándolos tardíamente en el centro de la historia del arte global. Como señaló recientemente Pilar Frank-O'Leary del Aspen Institute en un foro sobre el mercado del arte latino: estamos viviendo "un momento en el que la cultura es capital". La era de Bad Bunny, la denominó. Desde la música hasta el cine y el arte contemporáneo, la expresión creativa latina ya no influye en la corriente principal; es la corriente principal.

La Ciudad de México cuenta ahora con cerca de 170 museos, rivalizando con París y Londres. Zona Maco atrajo a más de 200 galerías de 26 países en febrero. El Salón ACME recibió 1,600 solicitudes internacionales para 82 plazas. Londres ha respondido de igual manera: el Tate Modern inaugura una importante retrospectiva del artista argentino Julio Le Parc este junio, que estará abierta hasta mayo de 2027, seguida de una muestra de 130 obras de Frida Kahlo a finales de junio (¡Estoy impaciente!). El Barbican le encargó a la artista colombiana Delcy Morelos que llenara su Patio de Esculturas con diez toneladas de tierra y especias aromáticas. El continente, antes relegado a una simple nota al pie de página, se ha convertido en protagonista.

Los grandes artistas no se anuncian. Sobreviven a la indiferencia. Oiticica murió a los 42 años. Pape pasó décadas prácticamente en el anonimato. En el auge de Latinoamérica, vemos resurgir el cliché más antiguo del mundo del arte: ¿por qué siempre admiramos más a nuestros artistas una vez que se han ido?

Versión original del texto "Latin America and the Art World's Late Awakening" por Camilla Ridgers.