¿Cuántos días de descanso obligatorio quedan este 2025 para los trabajadores?

La lista de días de descanso obligatorio en México este 2025 se agota. El lunes 17 de noviembre forma parte de este listado pues de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) el tercer lunes de este mes es de asueto obligado por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

La fecha oficial para conmemorar ese acontecimiento histórico es el 20 de noviembre, pero se recorre para que los trabajadores cuenten con el llamado “puente”, que consiste en hilar el fin de semana con el lunes como días de descanso.

Pasado el puente de noviembre, el listado de días de asueto obligatorio se acorta y ya sólo queda uno más para 2025.

Así, el último día de asueto obligado para este año será el próximo 25 de diciembre, fecha en que se celebra la Navidad para gran parte de la población en México y el mundo. Los días de descanso obligatorio se definen por la ley como aquellos que no son laborables.

Días de descanso obligatorio al año en México por ley

En México, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece cuáles son los días no laborables para los trabajadores. En total son nueve días, sin embargo, uno de ellos se otorga cada seis años. Se trata del 1 de octubre por la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Antes se realizaba el 1 de diciembre pero esta fracción del artículo 74 fue reformada en septiembre de 2024. Una fecha más, sólo se disfruta cuando hay un proceso electoral.

La lista oficial de días obligatorios se integra por:

1 de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

1de mayo

16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

1 de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

25 de diciembre.

La fracción novena indica que además de se pueden agregar los que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para realizar la jornada electoral.

¿Cómo se pagan los días de descanso obligatorios si debes ir a trabajar?

En los días de asueto marcados por la Ley Federal del Trabajo (LFT) los trabajadores no tienen obligación de presentar sus servicios y deben recibir el salario correspondiente. Pero si por alguna necesidad de la compañía son requeridos para laborar en una de esas fechas, la ley establece cómo se debe de pagar.

Los trabajadores que laboren en días como el 17 de noviembre o el 25 de diciembre próximos les corresponde recibir salario doble adicional a su ingreso ordinario.

Días festivos que no son obligatorios

El calendario de días festivos en México es más amplio, pero no todos son oficiales ni obligatorios; sin embargo, algunas empresas e instituciones suelen dar algunos de estos a sus trabajadores.

Para este 2025, el siguiente día festivo no obligatorio por ley es el 12 de diciembre cuando en México se conmemora la aparición de la Virgen de Guadalupe. En 2024, en la Cámara de Diputados se propuso que el 12 de diciembre se incluyera en la lista de feriados obligatorios, pero no ha prosperado esta iniciativa.

Quienes sí descansan el 12 de diciembre son los trabajadores de la banca en México pues conmemoran el Día del Banquero.

Otros días festivos en los que algunos trabajadores descansan sin ser oficial es la Semana Santa. Siete de cada 10 trabajadores en el país sí reciben descanso en este periodo del año, de acuerdo con el Termómetro Laboral de OCC. Pero 31% dijo que estos días no les son otorgados y deben laborar.

La lista de días festivos y de descanso no obligatorios por la ley se amplía y algunos trabajadores suelen recibirlos y otros tomarlos por su cuenta. Se trata de los siguientes: