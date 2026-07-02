Regulación de IA en el trabajo se cuela en la agenda legislativa, impulsan nuevas reformas laborales

La regulación de la inteligencia artificial en el trabajo gana terreno en la agenda legislativa. Este año se han presentado propuestas en el Senado para establecer en la Ley Federal del Trabajo (LFT) reglas para la implementación de la IA en los entornos laborales, como protección para el empleo o transparencia en las decisiones tomadas por los algoritmos.

Hasta ahora, la LFT únicamente contempla los casos de clonación de voces con inteligencia artificial, una reforma realizada este año y enfocada en la industria artística. Sin embargo, la regulación para el resto de los sectores y en otros alcances, aún es laxa.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), son las fuerzas políticas que han presentado proyectos para modificar la legislación laboral. Las iniciativas comparten algunas justificaciones, principalmente en los efectos de la IA en el empleo y en decisiones relacionadas con los trabajadores.

Esto es lo que se ha planteado hasta ahora:

1. Clasificación y evaluación de impacto

La reforma promovida por la senadora Ruth González Silva (PVEM) busca establecer una clasificación como “sistemas de inteligencia artificial de alto impacto laboral” a todas las herramientas que intervienen en procesos como:

Reclutamiento, selección o contratación de personal

Evaluación del desempeño, productividad o conducta

Asignación, supervisión o monitoreo de tareas

Promoción, permanencia o capacitación

Sanciones, despidos o terminación de la relación laboral

Determinación de salarios, incentivos o condiciones de trabajo

Cuando se implemente IA en estas tareas, las empresas estarán obligadas a realizar una evaluación de impacto que permita identificar riesgos en derechos laborales, discriminación, privacidad, seguridad y salud en el trabajo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitirá los lineamientos técnicos para la ejecución de los diagnósticos.

2. Indemnización por pérdida de empleo por IA

El proyecto promovido por el diputado Luis Humbero Fernández (Morena) propone incorporar una indemnización especial para cuando un trabajador sea sustituido por la inteligencia artificial.

Adicional a la indemnización de tres meses, el legislador impulsa un pago de dos meses de salario; es decir, un monto de cinco meses de remuneración por el reemplazamiento de mano de obra con sistemas de IA.

3. IA como complemento, no para sustituir

La propuesta planteada por el senador Pablo Angulo (PRI) incluye un candado en la adopción de la inteligencia artificial, para que su uso sea como complemento al trabajo humano, “evitando su implementación con fines de sustitución laboral”.

La iniciativa también considera establecer como obligación patronal entregar a los empleados “los medios, herramientas y recursos tecnológicos necesarios para la implementación de sistemas de inteligencia artificial” sin trasladar el costo a los trabajadores.

4. IA sin discriminación

Ambos proyectos prohíben el uso de IA en el trabajo que derive en discriminación. En esa línea, la iniciativa del PVEM plantea como obligación de los empleadores la adopción de medidas para prevenir errores, sesgos, discriminación o afectaciones a los derechos laborales.

Por otra parte, la propuesta del PRI incluye una prohibición para implementar inteligencia artificial que implique una vigilancia desproporcionada o vulneración a la dignidad, privacidad y derechos humanos de los empleados.

5. Transparencia en criterios

Otro punto en común de las iniciativas es la transparencia en los criterios y las decisiones tomadas con la inteligencia artificial.

En el caso del proyecto del senador Pablo Angulo, se busca que los empleadores informen de “manera clara, previa y accesible” a sus trabajadores cuando un sistema de IA influya en “la organización del trabajo, la asignación de tareas, la evaluación del desempeño o cualquier otra condición laboral”, incluyendo los criterios generales para el funcionamiento de las herramientas.

En un sentido similar, la propuesta de la senadora Ruth González promueve el derecho de los trabajadores a “recibir una explicación comprensible sobre las decisiones laborales adoptadas mediante sistemas de inteligencia artificial” y poder solicitar una revisión a una persona responsable.

6. Supervisión humana

Las propuestas también coinciden en la necesidad de reforzar la supervisión humana de la inteligencia artificial en el trabajo. En ambos casos, se plantea que las decisiones no las tome un algoritmo, sino que cuenten con intervención de un trabajador.

De hecho, el proyecto del PVEM describe la intervención humana como: “la capacidad real de revisar la información relevante, evaluar el contexto y modificar o revertir la decisión” por parte de trabajadores.