¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026? Latin House México: Futbol, conciertos y gastronomía 

La Ciudad de México recibe a millones de visitantes durante el Mundial 2026. Sin embargo, más allá de los estadios y los partidos, la verdadera competencia también se jugará en los espacios que buscan reunir a aficionados, turistas y amantes de la gastronomía alrededor de una experiencia integral.

En ese escenario surge Latin House México, un concepto que abrirá sus puertas hasta el 19 de julio en Foro Pedregal, con la intención de convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para quienes buscan vivir la fiesta mundialista fuera de las gradas.

La propuesta llega en un momento en el que los grandes eventos deportivos han dejado de ser únicamente una experiencia relacionada con el deporte. Hoy, la gastronomía, la hospitalidad, el entretenimiento y la convivencia forman parte fundamental de la derrama económica que generan torneos internacionales como la Copa del Mundo.

El Mundial también se vive alrededor de la mesa

La industria restaurantera y de entretenimiento en México espera que el Mundial impulse el consumo en restaurantes, bares, terrazas y centros de experiencias, especialmente en las ciudades sede.

Latin House México apuesta precisamente por ese modelo. Además de las transmisiones de los encuentros, el espacio contempla experiencias inmersivas, activaciones, encuentros con invitados especiales, conciertos y una oferta gastronómica diseñada para acompañar cada jornada futbolera.

La tendencia no es nueva. En los últimos torneos internacionales, los aficionados han buscado espacios donde la experiencia vaya más allá de observar un partido en una pantalla. La posibilidad de compartir una comida, brindar con amigos y convivir con seguidores de distintas nacionalidades se ha convertido en parte esencial de la cultura futbolística contemporánea.

Latin HouseCortesía

A minutos del Estadio Ciudad de México

Uno de los principales atractivos del proyecto es su ubicación. Situado en Foro Pedregal, el recinto se presenta como uno de los espacios más cercanos al Estadio Ciudad de México, sede de algunos de los encuentros más importantes del torneo.

La cercanía con el estadio busca atraer tanto a quienes asistan a los partidos como a quienes deseen permanecer cerca del ambiente que genera la máxima competencia del futbol internacional.

De acuerdo con los organizadores, la intención es crear un espacio donde converjan aficionados de distintos países, familias, creadores de contenido, marcas y visitantes que llegarán a la capital mexicana durante las cinco semanas de actividades.

Gastronomía, música y entretenimiento en un solo lugar

La evolución de los fan fest en los grandes eventos deportivos ha demostrado que el consumo ya no gira únicamente alrededor del juego. La oferta culinaria, los espectáculos musicales y las experiencias complementarias se han convertido en factores decisivos para atraer visitantes.

En este sentido, Latin House México contempla una programación que incluye conciertos e invitados especiales como parte de la experiencia incluida en cada boleto, buscando que cada jornada se transforme en una celebración completa.

Para una ciudad que espera recibir a miles de turistas durante el Mundial, la batalla por conquistar a los aficionados no solo se disputará dentro de la cancha. También ocurrirá en los espacios donde la gastronomía, la música y la convivencia se conviertan en protagonistas de una experiencia que, para muchos visitantes, será tan memorable como el propio futbol.