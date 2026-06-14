Fonda Margarita: La historia del desayuno que despierta a las 2:30 a. m. en la CDMX

A las 2:30 de la mañana, cuando las calles de la colonia Del Valle permanecen casi vacías, en Fonda Margarita se encienden los anafres, se alimenta el fuego con carbón de mezquite y se colocan las cazuelas de barro que sostendrán el servicio de las siguientes horas.

La fonda conmemoró el pasado12 de junio los 100 años del nacimiento de Margarita Lugo de Castillo, su fundadora. El aniversario permite revisar la historia de un negocio familiar que ha permanecido durante más de siete décadas sin abandonar el sistema de producción que definió su cocina: guisados preparados diariamente, fuego directo, recetas transmitidas entre generaciones y una cantidad limitada que suele agotarse en cuatro o cinco horas.

Margarita Lugo y el origen de una fonda de barrio

Margarita Lugo de Castillo abrió la fonda cuando la colonia Del Valle comenzaba a crecer y a recibir nuevos habitantes, comercios y trabajadores. Su cocina nació para atender una necesidad concreta: ofrecer comida preparada desde temprano a las personas que vivían o trabajaban en la zona.

El establecimiento se convirtió con el tiempo en un punto de encuentro para varias generaciones de comensales. La transformación del barrio amplió su público, pero no desplazó el propósito con el que comenzó: servir guisos preparados durante la madrugada en un espacio cercano y accesible.

Legado de la Fonda MargaritaCulinaria Mexicana

Desde 1960, Fonda Margarita opera en el mismo local de la calle Adolfo Prieto. Su permanencia resulta especialmente relevante en una zona de la ciudad marcada por los cambios inmobiliarios, la apertura de nuevos conceptos restauranteros y la desaparición de numerosos negocios familiares.

La fonda ha atravesado crisis económicas, relevos generacionales y modificaciones en los hábitos de consumo. Durante ese proceso se mantuvo el compromiso de conservar la calidad de los platillos, proteger al equipo de trabajo y preservar una cocina vinculada con su comunidad.

La jornada comienza a las 2:30 de la mañana

El desayuno que llega a la mesa unas horas después depende de una operación que inicia a las 2:30 de la mañana. A esa hora comienza la preparación de ingredientes frescos y la cocción de los guisados que integrarán el servicio del día.

Los anafres se alimentan con carbón de mezquite y las preparaciones se realizan en cazuelas de barro. El control del fuego exige atención constante, pues la intensidad de las brasas no se regula con una perilla ni mantiene automáticamente una temperatura estable.

Las cocineras deben observar el comportamiento de cada cazuela, calcular los tiempos y modificar la cantidad de carbón según lo requiera la preparación. Ese conocimiento no se limita a una receta escrita: depende de la experiencia repetida durante años frente al fuego.

Las recetas se han transmitido principalmente de manera oral y mediante el trabajo cotidiano. Las nuevas generaciones aprenden al observar, probar, corregir y reconocer cambios en la textura, el aroma y el punto de cocción de cada guiso.

Fonda MargaritaCulinaria Mexicana

En una industria que ha recurrido cada vez más a procesos estandarizados para asegurar velocidad y consistencia, Fonda Margarita mantiene un sistema basado en la experiencia acumulada de sus cocineras.

Cerca de 300 personas desayunan cada mañana

La producción diaria recibe a alrededor de 300 comensales. Los guisos suelen agotarse en un periodo de cuatro o cinco horas, por lo que el servicio está condicionado por la cantidad preparada durante la madrugada.

Este modelo obliga a organizar con precisión la compra de ingredientes, los tiempos de cocción y el volumen de cada preparación. También reduce la posibilidad de conservar sobrantes para el día siguiente, pues el ciclo comienza de nuevo durante la madrugada.

La rapidez con la que se agotan los platillos explica parte de la dinámica del lugar. Quienes buscan desayunar en Fonda Margarita deben llegar temprano, no solamente por la afluencia, sino porque la disponibilidad depende de lo que todavía permanezca en los anafres.

La conservación de técnicas tradicionales suele utilizarse como argumento comercial en numerosos restaurantes. En Fonda Margarita, sin embargo, el carbón de mezquite, las cazuelas de barro y la transmisión oral de las recetas no fueron incorporados para construir un concepto: forman parte de un método que se ha mantenido durante décadas.

Esa continuidad tampoco significa que el negocio haya permanecido aislado de los cambios. Sobrevivir durante más de siete décadas ha implicado enfrentar aumentos de costos, transformaciones en la colonia, cambios generacionales y nuevas expectativas de los consumidores.

La fonda ha respondido sin modificar el núcleo de su operación. Su permanencia no se explica por conservar el pasado intacto, sino por mantener funcional una forma de cocinar dentro de una ciudad que opera a otra velocidad.

Fonda MargaritaCulinaria Mexicana

El legado de Margarita Lugo, cien años después

El centenario del nacimiento de Margarita Lugo de Castillo no marca los 100 años del establecimiento, sino los de la mujer que inició el negocio y definió su forma de trabajo.

Su legado puede medirse en datos concretos: más de siete décadas de actividad, el mismo local desde 1960, una jornada que comienza a las 2:30 de la mañana y cerca de 300 comensales atendidos cada día.

También permanece en conocimientos menos fáciles de cuantificar: la capacidad de controlar el carbón, reconocer el punto de un guiso y transmitir una receta sin depender exclusivamente de instrucciones escritas.

A cien años de su nacimiento, el nombre de Margarita Lugo continúa asociado a una operación diaria. Antes de que la colonia Del Valle comience su actividad habitual, la cocina ya está encendida. Cada mañana, el legado vuelve a ponerse en práctica cuando el carbón de mezquite prende, las cazuelas regresan al anafre y comienza a prepararse uno de los desayunos de mayor permanencia en la Ciudad de México.