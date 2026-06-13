Pajarete: La bebida de Jalisco que mezcla leche recién ordeñada, chocolate y alcohol

Antes de convertirse en bebida, el pajarete es toda una escena: una taza colocada debajo de la ubre, leche caliente que cae directamente de la ordeña y una capa de espuma que comienza a crecer sobre chocolate, azúcar y un poco de alcohol de caña.

No se prepara detrás de una barra ni necesita coctelera. Su espacio original es el establo y su horario, las primeras horas de la mañana, cuando comienza la jornada en los ranchos lecheros de Jalisco.

El pajarete es una bebida alcohólica elaborada con leche bronca —es decir, leche cruda que no ha sido pasteurizada—, alcohol de caña o aguardiente, chocolate y azúcar. Dependiendo de la región y de quien lo prepare, también puede llevar café soluble, vainilla, canela o mazapán.

La leche puede proceder de una vaca o de una cabra, pero el procedimiento tradicional conserva una condición: debe incorporarse recién ordeñada, todavía tibia, para mezclar los ingredientes y producir la espuma que cubre la taza.

¿De dónde surgió el pajarete?

No existe un documento que permita señalar el rancho, la fecha o la persona que inventó el pajarete. Su origen se disputa entre la costa, el sur de Jalisco, la Sierra del Tigre y Los Altos, regiones donde la producción de leche y la vida cotidiana de los ganaderos favorecieron su permanencia.

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Más que una receta creada en un solo punto, parece haber surgido de una práctica rural: aprovechar la leche inmediatamente después del ordeño y combinarla con ingredientes disponibles para obtener una bebida de sabor dulce y contenido alcohólico.

La tradición encontró un terreno particularmente fértil en Jalisco, principal productor de leche de bovino del país. Durante agosto de 2025, el estado concentró 19% del valor nacional de esta producción, por encima de Coahuila y Durango.

En municipios como Zapotlán el Grande y Gómez Farías, el pajarete ha sido estudiado incluso como un posible recurso de turismo rural. La experiencia no se limita a beberlo: incluye llegar temprano al rancho, observar la ordeña y recibir la leche directamente en la taza.

¿Cómo se prepara un pajarete?

La preparación comienza antes de añadir la leche. En el fondo de una taza o jarro se colocan chocolate en polvo, azúcar y una pequeña cantidad de alcohol de caña o aguardiente.

Algunas versiones incorporan café, vainilla, canela o mazapán desmoronado. En ciertos lugares se enciende brevemente el alcohol antes de agregar los demás ingredientes, aunque no se trata de una regla general.

La taza se lleva junto al animal y la leche recién ordeñada se dirige sobre la mezcla. La fuerza del chorro integra el chocolate y forma una espuma abundante. Después se remueve y se bebe todavía caliente.

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El alcohol empleado tampoco es idéntico en todas las preparaciones. Aunque suele utilizarse destilado de caña, hay versiones hechas con tequila, mezcal u otros aguardientes. La elección modifica el sabor y, sobre todo, la graduación alcohólica.

Por esa razón, el pajarete no es simplemente leche con chocolate. Es una bebida alcohólica cuyo contenido depende de la cantidad y la concentración del destilado añadido.

Un desayuno que no nació en la ciudad

En las rancherías, el pajarete se ha consumido por la mañana y se le atribuye la capacidad de proporcionar energía para el trabajo o aliviar la resaca. Estas ideas pertenecen a la tradición oral y no deben confundirse con beneficios médicos comprobados.

La combinación ayuda a entender su fama: la leche aporta grasa, proteínas y lactosa; el chocolate y el azúcar elevan su dulzor, mientras el aguardiente produce una sensación inmediata de calor.

¿Es peligroso beber pajarete?

El punto más delicado está en la leche bronca. Al no someterse a pasteurización, puede contener microorganismos capaces de provocar enfermedades, entre ellos Salmonella, E. coli, Listeria, Campylobacter y Brucella.

Que la leche esté recién ordeñada no garantiza que sea segura. La contaminación puede proceder del animal, de la ubre, de las manos, de los utensilios o del entorno donde se realiza la ordeña.

El aguardiente tampoco sustituye la pasteurización. La cantidad de alcohol utilizada en una taza no elimina necesariamente los microorganismos presentes en la leche cruda.