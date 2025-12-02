Tres recetas de tés mexicanos para aliviar la garganta en temporada de frío

En México, la temporada de frío llega con sus propios rituales: sacar las chamarras, reforzar la dieta caliente… y preparar remedios caseros que han pasado de generación en generación. Entre ellos, los tés para aliviar la garganta son un clásico. No solo reconfortan; también aprovechan las propiedades antiinflamatorias y expectorantes de hierbas ampliamente utilizadas en la herbolaria nacional.

Desde la bugambilia hasta la manzanilla, estas infusiones forman parte de la cultura cotidiana. Funcionan porque combinan calor, hidratación y principios activos naturales que ayudan a suavizar la garganta irritada, abrir las vías respiratorias y reducir molestias. Aquí te presentamos tres recetas fáciles, rápidas y efectivas para esta temporada.