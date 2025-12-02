Lectura1:00 min
Tres recetas de tés mexicanos para aliviar la garganta en temporada de frío
Infusiones cálidas, hierbas tradicionales y recetas que funcionan: tres tés fáciles para desinflamar, calmar y reconfortar la garganta cuando bajan las temperaturas.
En México, la temporada de frío llega con sus propios rituales: sacar las chamarras, reforzar la dieta caliente… y preparar remedios caseros que han pasado de generación en generación. Entre ellos, los tés para aliviar la garganta son un clásico. No solo reconfortan; también aprovechan las propiedades antiinflamatorias y expectorantes de hierbas ampliamente utilizadas en la herbolaria nacional.
Desde la bugambilia hasta la manzanilla, estas infusiones forman parte de la cultura cotidiana. Funcionan porque combinan calor, hidratación y principios activos naturales que ayudan a suavizar la garganta irritada, abrir las vías respiratorias y reducir molestias. Aquí te presentamos tres recetas fáciles, rápidas y efectivas para esta temporada.
Té de bugambilia con limón y miel
Ingredientes:
- 1 puñado pequeño de flores de bugambilia (lavadas)
- 1 taza de agua
- 1 cucharada de miel
- Jugo de medio limón
Preparación:
- Hierve el agua y agrega las flores de bugambilia.
- Deja infusionar entre 5 y 7 minutos.
- Cuela, añade la miel y el limón.
- Tómalo caliente para aliviar la irritación y aflojar flemas.
Té de jengibre fresco con canela
Ingredientes:
- 3 rodajas de jengibre fresco
- 1 raja de canela
- 1 taza de agua
- 1 cucharadita de miel (opcional)
Preparación:
- Coloca el jengibre y la canela en el agua y calienta hasta que hierva.
- Reduce el fuego y deja reposar 8 minutos.
Endulza si lo deseas.
- Ideal para desinflamar la garganta y dar sensación de calor inmediato.
Té de manzanilla con eucalipto
Ingredientes:
- 1 sobre o 1 cucharada de manzanilla
- 2 hojas pequeñas de eucalipto
- 1 taza de agua
- 1 toque de miel
Preparación:
- Hierve el agua con las hojas de eucalipto por 2 minutos.
- Apaga el fuego, agrega la manzanilla y cubre 5 minutos.
- Cuela, añade miel y bebe lentamente.
- Útil para suavizar la garganta y facilitar la respiración.