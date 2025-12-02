Buscar
Tres recetas de tés mexicanos para aliviar la garganta en temporada de frío

Infusiones cálidas, hierbas tradicionales y recetas que funcionan: tres tés fáciles para desinflamar, calmar y reconfortar la garganta cuando bajan las temperaturas.

Diego López

En México, la temporada de frío llega con sus propios rituales: sacar las chamarras, reforzar la dieta caliente… y preparar remedios caseros que han pasado de generación en generación. Entre ellos, los tés para aliviar la garganta son un clásico. No solo reconfortan; también aprovechan las propiedades antiinflamatorias y expectorantes de hierbas ampliamente utilizadas en la herbolaria nacional.

Desde la bugambilia hasta la manzanilla, estas infusiones forman parte de la cultura cotidiana. Funcionan porque combinan calor, hidratación y principios activos naturales que ayudan a suavizar la garganta irritada, abrir las vías respiratorias y reducir molestias. Aquí te presentamos tres recetas fáciles, rápidas y efectivas para esta temporada.

Recetas de té

Té de bugambilia con limón y miel

Ingredientes:

  • 1 puñado pequeño de flores de bugambilia (lavadas)
  • 1 taza de agua
  • 1 cucharada de miel
  • Jugo de medio limón

Preparación:

  • Hierve el agua y agrega las flores de bugambilia.
  • Deja infusionar entre 5 y 7 minutos.
  • Cuela, añade la miel y el limón.
  • Tómalo caliente para aliviar la irritación y aflojar flemas.

Té de jengibre fresco con canela

Ingredientes:

  • 3 rodajas de jengibre fresco
  • 1 raja de canela
  • 1 taza de agua
  • 1 cucharadita de miel (opcional)

Preparación:

  • Coloca el jengibre y la canela en el agua y calienta hasta que hierva.
  • Reduce el fuego y deja reposar 8 minutos.

Endulza si lo deseas.

  • Ideal para desinflamar la garganta y dar sensación de calor inmediato.

Té de manzanilla con eucalipto

Ingredientes:

  • 1 sobre o 1 cucharada de manzanilla
  • 2 hojas pequeñas de eucalipto
  • 1 taza de agua
  • 1 toque de miel

Preparación:

  • Hierve el agua con las hojas de eucalipto por 2 minutos.
  • Apaga el fuego, agrega la manzanilla y cubre 5 minutos.
  • Cuela, añade miel y bebe lentamente.
  • Útil para suavizar la garganta y facilitar la respiración.

