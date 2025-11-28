Cómo hacer pastel de tres leches en vaso (receta para el fin de semana)

Ingredientes (para 6 vasos medianos):

1 panqué de vainilla o 1 plancha de bizcocho esponja

1 taza de leche evaporada

1 taza de leche entera

½ taza de leche condensada

1 cucharadita de extracto de vainilla

Crema batida (casera o comercial)

Canela en polvo o frutos rojos para decorar

Preparación:

Preparar la base.

Cortar el panqué o el bizcocho en cubos pequeños. Esta forma permite que la mezcla se distribuya mejor entre los espacios del pan.

Mezclar las tres leches.

En un tazón, combinar leche evaporada, leche entera, leche condensada y vainilla. Mezclar suavemente hasta integrar.

Armar los vasos.

Colocar una capa de cubos de pan en el fondo del vaso. Verter un poco de la mezcla de tres leches hasta humedecer bien. Repetir con otra capa de pan y nuevamente con mezcla.

Refrigerar.

Cubrir los vasos y dejar reposar por lo menos 2 horas. Este tiempo permite que el pan absorba completamente los líquidos.

Finalizar y decorar.

Justo antes de servir, añadir una capa generosa de crema batida. Decorar con canela, frutos rojos o ralladura de limón.