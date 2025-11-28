Lectura1:00 min
Cómo hacer pastel de tres leches en vaso (receta para el fin de semana)
Prepararlo en vaso permite controlar la porción, simplificar el proceso y mantener toda la indulgencia del postre mexicano por excelencia.
Pocos postres han conquistado tantas mesas mexicanas como el pastel de tres leches. Suave, húmedo y con un equilibrio perfecto entre dulzor y textura, es un símbolo de celebraciones familiares. La versión tradicional exige batidos, moldes y un reposo prolongado; sin embargo, la cocina contemporánea apuesta por preparaciones más prácticas sin renunciar al sabor.
El tres leches en vaso responde a esa necesidad. Individual, rápido y con un montaje sencillo, se ha convertido en una alternativa popular. Además, ofrece un beneficio gastronómico real: al servirlo en porciones pequeñas, el pan absorbe la mezcla lechosa de forma uniforme, lo que intensifica la experiencia.
Ingredientes (para 6 vasos medianos):
1 panqué de vainilla o 1 plancha de bizcocho esponja
1 taza de leche evaporada
1 taza de leche entera
½ taza de leche condensada
1 cucharadita de extracto de vainilla
Crema batida (casera o comercial)
Canela en polvo o frutos rojos para decorar
Preparación:
Preparar la base.
Cortar el panqué o el bizcocho en cubos pequeños. Esta forma permite que la mezcla se distribuya mejor entre los espacios del pan.
Mezclar las tres leches.
En un tazón, combinar leche evaporada, leche entera, leche condensada y vainilla. Mezclar suavemente hasta integrar.
Armar los vasos.
Colocar una capa de cubos de pan en el fondo del vaso. Verter un poco de la mezcla de tres leches hasta humedecer bien. Repetir con otra capa de pan y nuevamente con mezcla.
Refrigerar.
Cubrir los vasos y dejar reposar por lo menos 2 horas. Este tiempo permite que el pan absorba completamente los líquidos.
Finalizar y decorar.
Justo antes de servir, añadir una capa generosa de crema batida. Decorar con canela, frutos rojos o ralladura de limón.
Variaciones que elevan el postre
- Con café: añadir ¼ de taza de espresso a la mezcla de tres leches.
- Con coco: sustituir parte de la leche entera por leche de coco y decorar con coco tostado.
- Con cajeta: agregar una cucharadita de cajeta entre capas para mayor profundidad.
- Choco-tres leches: mezclar un poco de cocoa en polvo en la leche entera.