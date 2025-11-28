Receta de birria norteña, el consomé profundo que define a Tijuana

Ingredientes (6–8 porciones)

Para la carne:

1.5 kg de chambarete o diezmillo de res

1 kg de costilla o espinazo de res

1 cebolla blanca en cuartos

5 dientes de ajo

2 hojas de laurel

Sal al gusto

Para la salsa roja:

8 chiles guajillo

5 chiles ancho

3 chiles de árbol (opcional para más picor)

4 dientes de ajo

1/2 cebolla

1 cda de orégano

1 cda de comino

6 pimientas gordas

4 clavos

1 pedazo pequeño de canela (opcional)

3 tazas del caldo de cocción

Para servir:

Tortillas de maíz

Cebolla picada

Cilantro picado

Limón

Salsa al gusto

Proceso

Cocer la carne: En una olla grande coloca la carne, cebolla, ajo, laurel y sal. Cubre con agua y cocina a fuego medio por 2.5 a 3 horas, hasta que esté muy suave. Retira espuma cuando sea necesario.

Preparar los chiles: Desvena y deshidrata guajillos, anchos y chiles de árbol. Hiérvelos 10 minutos hasta suavizar.

Licuar la salsa: Mezcla los chiles cocidos con ajo, cebolla, orégano, comino, pimienta, clavo y canela. Agrega 2–3 tazas del caldo de la carne. Licúa hasta obtener una salsa aterciopelada.

Colar y reincorporar: Cuela la salsa y añádela a la olla de la carne. Ajusta de sal. Cocina 30 minutos más a fuego bajo para que todo se integre.

Servir: Deshebra la carne y sírvela con el consomé caliente. Acompaña con cebolla, cilantro, limón y tortillas.

Opcional: para “quesabirrias”, dora tortillas con queso y báñalas en el consomé antes de cerrarlas.