Tianguis Turístico 2026 vuelve a Acapulco: Eduardo Palazuelos recuerda su historia desde la cocina

Antes de que el Tianguis Turístico 2026 comience en Acapulco, el chef Eduardo Palazuelos ya lo ha vuelto a vivir en la memoria. Lo conoció desde niño, cuando entre cenas multitudinarias y salones llenos entendió que recibir también era una manera de contar el país.

Medio siglo después, esa historia personal se cruza con la edición número 50 de un encuentro que regresa a su origen en un momento decisivo para el puerto: no solo como vitrina del sector, sino como una forma de decir que Acapulco quiere volver a contarse desde su cocina y su capacidad de renovarse.

Una memoria personal del Tianguis

Para Eduardo Palazuelos, sin embargo, el Tianguis no se agota en los números ni en la agenda oficial. En su relato aparece primero como una escena de infancia. Cuenta que empezó a trabajar en los tianguis desde los ocho años, cuando se ponía corbata y servía vinos en cenas para miles de personas, buscando ayudar a su mamá la banquetera Susana Palazuelos. Creció dentro de esa dinámica, viendo de cerca cómo Acapulco convertía la hospitalidad en una de sus grandes formas de representación. Por eso dice que el Tianguis es también parte de su vida.

Chef Eduardo PalazuelosCortesía

Esa cercanía también le ha permitido ver su transformación. Palazuelos recuerda los años de grandes despliegues, con buffets de langosta de Baja California, almejas, bailes folclóricos de Amalia Hernández y una puesta en escena donde el lujo y la abundancia formaban parte de la experiencia.

Frente a ese pasado, hoy observa un formato más corporativo, concentrado en negociaciones, resultados y ventas. Aun así, hay algo que para él se mantiene intacto: la posibilidad de recorrer el país entero en una expo, de pasar en unos días por los atractivos, la oferta hotelera y la identidad turística de los distintos estados.

Los Palazuelos y la historia gastronómica del encuentro

En esa memoria del Tianguis, la familia Palazuelos ocupa un lugar propio. Eduardo explica que, aunque su madre no estuvo en las primeras ediciones, Susana Palazuelos sí ha realizado al menos 18 ediciones consecutivas antes de que el encuentro se volviera itinerante. Por eso sostiene que hablar del Tianguis también implica hablar de ella, de su trabajo en las cenas, los eventos y la hospitalidad que durante años acompañó una parte central de la vida turística de Acapulco.

Las anécdotas que recuerda ayudan a entender el peso de esa presencia. Entre ellas están las cenas en las que le tocó cocinar o atender a figuras como André Agassi y Tony Blair. De este último recuerda que, después de probar unos tamalitos de chipilín con salsa de chile de árbol que le ofreció su madre, pidió repetir y al final fue hasta la cocina para despedirse personalmente de ella con un abrazo y un beso.

-Bolillo relleno de puercoIgnacio Urquiza para el libro Acapulco de mis Sabores

No es una anécdota menor: muestra cómo la cocina funciona también como carta de presentación del país y como un lenguaje de cercanía en medio de un evento estratégico para el turismo mexicano.

Palazuelos también subraya que, en distintas ocasiones, tanto él como su madre han recibido reconocimientos en el marco del Tianguis por promover la cultura gastronómica mexicana. En su caso, menciona una distinción otorgada en la clausura del encuentro por su papel como embajador de la cocina mexicana. En el de Susana Palazuelos, otros homenajes que refuerzan la idea de una presencia constante y activa dentro de la historia del evento.

La industria gastronómica y el nuevo rostro del puerto

A unos días de la edición 2026, Eduardo Palazuelos percibe a la industria gastronómica de Acapulco con ánimo de responder. Reconoce que, después de todo lo que ha vivido el puerto, hay historias distintas dentro del sector y realidades diversas entre restaurantes y empresarios. Pero también afirma que los restauranteros y la organización local trabajan de manera coordinada para recibir a quienes llegarán al Tianguis y dar la mejor impresión posible.

En su caso, esa apuesta pasa por seguir construyendo una nueva narrativa de Acapulco desde proyectos como Punta Sirena, su más reciente apuesta. Palazuelos considera que quienes acudan al Tianguis podrán encontrarse ahí con otro rostro del destino: uno que recupera la posibilidad de cenar descalzo frente al mar, de volver a cierta idea del Acapulco de antes, pero dentro de una historia nueva. Para él, ese tipo de espacios también son herramientas de promoción del puerto, porque añaden una dimensión emocional y gastronómica a la manera en que hoy Acapulco quiere presentarse.

Además, adelanta que estarán participando en distintos eventos vinculados con la edición de este año. Menciona una muestra gastronómica con Nayarit, colaboraciones con empresas que buscan activaciones en el marco del encuentro y conversaciones con la Secretaría de Turismo para un evento magno en el Fuerte de San Diego. Aunque algunos de esos planes seguían en pláticas al momento de la entrevista, deja claro que la intención es mantenerse muy activos en una edición que considera especialmente significativa.

-Pulpo a la mexicanaIgnacio Urquiza para el libro Acapulco de mis Sabores

Guerrero quiere volver a ser nombrado desde su cocina

Uno de los puntos más relevantes de su lectura del Tianguis está en la cocina guerrerense. Palazuelos insiste en que es importante poner en contexto la grandeza y la riqueza de esa tradición culinaria. Por eso señala que, para el evento principal en el Fuerte de San Diego, se trabaja en un menú vinculado con las cocineras tradicionales y que Susana Palazuelos se encuentra desarrollando una propuesta con un objetivo claro: que la comida guerrerense recupere importancia a nivel nacional.

La intención, explica, es que Guerrero vuelva a ser nombrado cuando se hable de las grandes cocinas del país. En su visión, se trata de una tradición poco conocida frente a otras como la de Yucatán o Puebla, pese a tener una riqueza propia que merece atención. En ese sentido, el Tianguis 2026 no solo es una plataforma comercial o turística, sino también una oportunidad para reposicionar una cocina que quiere volver a entrar con fuerza en la conversación nacional.

Ahí está una de las claves de esta edición 50. El Tianguis vuelve a Acapulco con una agenda de negocios robusta, con miles de participantes y con la intención de mostrar la recuperación del puerto. Pero, en la voz de Eduardo Palazuelos, también vuelve como memoria, como herencia y como cocina.