En México, cada persona puede desperdiciar hasta 80 kg de comida al año

En México, el desperdicio de alimentos no siempre se ve como exceso; a menudo se esconde en lo cotidiano. Está en las verduras que se quedan para después, en el pan que pierde frescura, en las tortillas que sobran, en la fruta que madura en el frutero.

Lo que Pacto por la Comida puso sobre la mesa fue la dimensión real de esa rutina: cada persona puede desperdiciar hasta 80 kilos de comida al año.

Del otro lado, la Red de Bancos de Alimentos de México rescató 204,585 toneladas de alimentos en ese mismo periodo. Entre una cifra y otra no hay solo un contraste estadístico, sino señales, en el país sigue perdiéndose mucha más comida de la que hoy puede recuperarse.

Los resultados del estudio, realizado en 1,119 hogares de seis ciudades del país, muestran que la pérdida doméstica se concentra en frutas, verduras, pan, harinas y tortillas. También identifican con claridad las causas más frecuentes: mala planeación de compras, porciones excesivas y prácticas limitadas de conservación. Es decir, no se trata de una anomalía, sino de una suma de hábitos instalados en la vida diaria.

Desperdicio de alimentosFreepik

Frente a esa escala, BAMX operó en 2025 con 59 bancos de alimentos en 30 estados, atendió a 2,687,249 personas y mantuvo una red de alcance nacional capaz de mover alimento desde centrales de abasto, empresas, productores y otros puntos de recuperación hacia comunidades e instituciones. La cifra de rescate confirma una capacidad logística relevante, pero también deja ver el tamaño de lo pendiente.

Un problema que todavía se entiende por partes

Para Claudia Sánchez, líder nacional de Pacto por la Comida de la Red BAMX, una de las dificultades de fondo es que el desperdicio de alimentos en México aún no se asume como un problema integral. "Hay gente que conoce lo que son los bancos de alimento, hay quien los desconoce y hay otros que yo creo que ni los ha considerado", dice en entrevista para Bistronomie. Más que una falta de información aislada, su observación revela un problema de lectura: el país sigue viendo el desperdicio como episodios sueltos y no como una falla que atraviesa toda la cadena alimentaria.

Esa mirada fragmentada también limita la forma en que se responde. Sánchez insiste en que el desperdicio ya no puede leerse únicamente desde la inseguridad alimentaria. "Es una problemática que ya no es solo social, que es tratar de alimentar a una población en inseguridad alimentaria, sino que ya es una problemática también ambiental e incluso económica", afirma. La comida que no llega a consumirse no solo representa una pérdida para la mesa; también implica agua, energía, transporte, horas de trabajo y recursos productivos invertidos sin retorno.

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Recuerda además una estimación nacional previa, elaborada en 2017, según la cual en México se desperdician entre 20 y 30 millones de toneladas de alimentos al año en toda la cadena. Apenas logra interceptar alrededor del 1% del volumen que el país desecha.

Esa estimación incluye desde cosechas y acuacultura hasta transporte, industria, hoteles, restaurantes y hogares. Aunque la cifra requiere actualización, sigue siendo útil para dimensionar una pérdida que rebasa por mucho lo que hoy puede recuperarse.

Rescatar alimento también es construir infraestructura

El Informe Anual BAMX 2025 deja claro que la red no opera como un mecanismo ocasional de donaciones, sino como una estructura organizada de recuperación y redistribución. Durante ese año contó con 98 bodegas, 108 cámaras de frío y 667 vehículos de carga, además de más de 2,100 colaboradores. Esa infraestructura permite acopiar, clasificar, conservar y mover alimento con rapidez, algo decisivo cuando buena parte de lo rescatado tiene ventanas cortas de vida útil.

La operación también se tradujo en 10.5 millones de paquetes nutricionales entregados y cobertura en 7,020 comunidades, además de 2,258 instituciones. No son cifras menores. Muestran una capacidad de respuesta concreta en un país donde la pérdida de alimentos convive con una población que todavía enfrenta inseguridad alimentaria.

Pero la propia Claudia Sánchez evita presentar ese esfuerzo como suficiente. "Si cada año se está desperdiciando cerca de 30 millones de toneladas de alimentos, y nosotros solo rescatamos 200,000 toneladas, es que tenemos un mundo afuera", dice. La red existe, funciona y rescata, pero el volumen que se pierde sigue siendo mucho mayor que su capacidad de recuperación.

Medir mejor para dejar de producir de más

Desde Pacto por la Comida, el trabajo no se limita a canalizar excedentes. También intenta intervenir antes, en la forma en que se produce, se calcula y se distribuye. "Nosotros lo que estamos buscando es apoyar a las empresas a que mejoren la manera de producir, que no sobre produzcan, que mejoren sus procesos, que lo midan, porque, de nuevo, si no miden lo que están produciendo, no lo van a mejorar", explica Sánchez.

El desperdicio no se corrige solo apelando a la conciencia; también exige medición, trazabilidad y decisiones más precisas en la cadena. En esa lógica, la donación sigue siendo necesaria, pero no sustituye la necesidad de producir mejor ni de reducir excedentes desde el origen.

Sánchez reconoce, además, que México todavía no cuenta con una actualización nacional suficiente para saber con exactitud cómo ha evolucionado el desperdicio de alimentos en toda la cadena. Ha habido intentos, estudios piloto y ejercicios locales, pero no una medición nacional reciente que permita responder con precisión si la pérdida ha aumentado o disminuido.

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Ese vacío metodológico vuelve especialmente valioso el estudio de hogares presentado en 2025: no resuelve todo el mapa, pero sí ofrece una base más concreta para entender qué está ocurriendo en el ámbito doméstico.

Que los alimentos más desperdiciados sean frutas, verduras, pan, harinas y tortillas no es un detalle menor. Son productos ligados a la vida diaria, a la compra frecuente, al consumo inmediato y a la despensa básica. Por eso el estudio no solo habla de pérdida, sino de una forma de relación con la comida en la que todavía pesan la improvisación, la mala planeación y la escasa gestión doméstica del alimento.