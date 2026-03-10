Teté Cocina de Barrio: una década cocinando identidad y creando comunidad en Guadalajara

Una puerta con aspecto de garaje separa el bullicio de la calle de uno de los proyectos gastronómicos más maduros de Jalisco. Al llegar a la nueva sede de Teté, Cocina de Barrio, no hay letreros ostentosos ni ventanales que adelanten la experiencia; tocas el timbre y la incertidumbre inicial es el preámbulo perfecto.

A diez años de su fundación, los hermanos Karla y Mario Papa han diseñado un espacio que te exige dejar las certezas en la acera y entregarte a la sorpresa frente a una de las clientelas más exigentes del país.

Teté Cocina de BarrioCortesía

Adentro, no hay una carta fija y no existen los meseros, son los propios cocineros quienes te reciben, sirven el vino y te guían en cada tiempo.

Lejos de encasillarse, los hermanos Papa han cimentado en esta primera década un discurso culinario profundo e identitario. "En la búsqueda de crear nuestra experiencia gastronómica, quisimos hablar de la cocina mexicana entendida desde el producto, y la aportación de diferentes culturas que se establecieron en nuestro país", explican, reconociendo esta investigación como una herencia.

Chef Karla PapaCortesía

Para Teté, entender que los ingredientes hoy entrelazan su historia es el pilar de su identidad actual: "Es así como creamos nuestra nueva cocina mexicana"

Una década de resiliencia

Alcanzar esta sofisticación requirió un camino forjado a pulso. La historia de Teté comenzó en el número 832-b de la calle Rayón, en la colonia Moderna, dentro de un minúsculo local de 14 sillas que alguna vez fue una tienda de abarrotes. Los inicios pusieron a prueba su determinación de maneras extremas. "Tuvimos que aprender todo cuando empezamos, no teníamos dinero, nosotros le dimos el resane a la fachada y no teníamos ni un cliente; un día nos sentamos en la banqueta y pensamos: 'y si vendemos todo'", recuerda Karla.

El crecimiento fue paulatino y audaz. Pasaron de servir a la carta a instaurar un menú de degustación sorpresa, dándose cuenta de que si el cliente no sabía lo que iba a comer, ellos tenían la libertad creativa de utilizar la vasta alacena de Guadalajara.

Mario PapaEspecial

El salto definitivo de madurez llegó al estructurar la viabilidad financiera de su proyecto, lo que Mario define como el mayor reto de la década: "Tuvimos que entender el tamaño del negocio que queríamos, tuvimos conversaciones invaluables con colegas como Daniel Ovadía que ayudaron a interiorizar que "el negocio no está peleado con el sueño".

"La mejor evolución que hemos tenido como restaurante ha sido esa transición entre hacer un balance de lo que queremos hacer con que sea negocio", explica el Mario.

Platos que definen 10 años: Audacia vegetal y disrupción dulce

La propuesta fluye con las estaciones bajo una regla inquebrantable, "el gusto es como un paracaídas, cerrado no sirve". A lo largo de estos diez años, su evolución creativa se narra a través de platos emblemáticos que han marcado la memoria.

Comenzaron rompiendo esquemas con creaciones que aún hoy les exigen, como la famosa roseta de betabel, o su propuesta de entomole, diseñada para "vencer las barreras visuales que implica comerlos [insectos] y generar nuevos espectros de sabor".

EspárragosCortesía

Sin embargo, la mayor revelación técnica llegó cuando decidieron transitar temporalmente hacia menús enteramente vegetales, un reto que propulsó su creatividad. Mario atesora de esa época un plato de "espárragos asados, aceite de cebollín... una espuma de nuez de la india y una salsa de almendra tostada", el cual funcionó como un parteaguas al demostrarles que podían lograr una elegancia y potencia absolutas sin proteína animal.

En la trinchera dulce, Karla Papa ha construido un legado de asombro derribando el mito de que "los postres siempre deben ser dulces y, la realidad es que no". En estos diez años, su genialidad ha quedado plasmada en obras como su emblemático postre de verdolaga; un complejo plato que unía "nueces de Castilla... tocino caramelizado y ciruelas"; un sorprendente "mole dulce de pixtle caliente con mamey, amazake, flor de hinojo con higos"; y el puré de coliflor rostizada con vainilla, coronado con un polvorón de cacahuate y un inusual "helado de cajeta con miso" y sal de mar.

El lujo de la "hospitalidad extendida"

Recibir a una clientela sumamente exigente, que en muchas ocasiones se acerca por primera vez a un menú degustación, conlleva una responsabilidad monumental. Para estar a la altura, los hermanos han instaurado lo que llaman "hospitalidad extendida".

El lujo contemporáneo en Teté no es la ostentación fría, sino la calidez impecable: "No quiero tener comensales, quiero tener invitados a una extensión de mi hogar", asegura Mario. Para él, frente a un paladar riguroso, el verdadero lujo significa "un tema de atención, un tema de cuidado... de un mantel planchado, de una copa bien pulida, de la curaduría del vino, de lo que te voy a servir, de la historia que te voy a contar", asegura la chef Karla.

Teté, Cocina de BarrioCortesía

El poder de hacer comunidad

Pero el triunfo más rotundo de Teté en esta década es la comunidad que han gestado. Su cocina es una escuela donde la prueba de fuego se hace con un simple manojo de rábanos, exigiendo cortes impecables para demostrar la técnica.

El objetivo es moldear profesionales bajo la filosofía, "¿qué tanto estás dispuesto a perder de ti para ganar más de lo que eres hoy?". Todo cimentado en un principio innegociable, "lejos de ser el mejor cocinero, tienes que ser la mejor persona... Difícilmente vas a ver a alguien en Teté que no haya entendido que sin el equipo la cocina no funciona".

Esa vocación los motivó a destinar su primer local, para "darlo durante tres meses a jóvenes emprendedores que quieran abrir su propio negocio", hoy lo ocupa Errante, otro gran restaurante de la zona.

Hoy, celebran con orgullo ver las calles que los vieron nacer y desarrollarse con más proyectos de excolaboradores, como Pango del chef Lander Urkiola; Aldana del chef David Aldana, en la colonia Americana o como Elei, del chef Iván Gamboa que abrirá sus puertas en una semana como omakase y listening bar en la colonia Moderna.

Teté, Cocina de BarrioCortesía

Fomentando un crecimiento colectivo,"yo quiero ver a Errante con una estrella, a Aldana con una estrella... Me da mucho orgullo haber sido partícipe en algún punto".

La cima no tiene techo

A diez años de abrir esa primera puerta, con su propia interpretación de nueva cocina mexicana, la cual los define y, un nivel de hospitalidad que cautiva, las métricas de inspiración de Karla y Mario Papa ya no tienen fronteras.

A diez años de haber encendido sus fogones, el camino de los chefs Karla y Mario Papa no se mide en la perfección intachable, sino en la capacidad de reconocer su vulnerabilidad.

El propio Mario confiesa que "el ego es el ingrediente más frágil que tenemos en la cocina". Tras verse envuelto en un episodio complejo que lo obligó a frenar y hacer introspección, el chef ha tenido que tomarse el tiempo para procesar sus propios fallos y encontrar la manera de mejorar y salir adelante.

Así, al contemplar la vibrante escena gastronómica que hoy florece en Jalisco, la chef Karla Papa ve hacia el futuro con grandes planes, "para mí estos 10 años han sido para crecer como persona y como profesional. Al final del día, lejos de los reflectores y de las presiones de la alta gastronomía, el verdadero legado de Teté es el asombro ante tu propia resiliencia".Y es exactamente ahí, en esa fuerza, donde encuentran el impulso para querer conquistar más paladares durante los próximos diez años.

De miércoles a sábado // Sólo menú degustación.