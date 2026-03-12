René Redzepi deja la operación de Noma en medio de crisis por denuncias de abuso

Durante más de dos décadas, René Redzepi marcó el rumbo de la vanguardia culinaria global desde las cocinas de Noma. Ahora, ese ciclo entra en otra etapa.

A través de un comunicado difundido en Instagram por Noma y por el propio chef, Redzepi anunció su retiro de la dirección operativa del restaurante y su salida de la junta directiva de MAD, la organización sin fines de lucro que fundó en 2011 y que busca mejorar la sostenibilidad y el conocimiento en la industria alimentaria a través de simposios y educación.

Su decisión ocurre en medio de una crisis detonada por un reportaje de The New York Times, publicado a unos días de iniciar un pop up en Los Ángeles, en el que se detallan denuncias de abuso físico y psicológico atribuidas al chef por extrabajadores del restaurante.

En su mensaje, Redzepi vincula su salida con esta discusión y reconoció que el escrutinio alcanzó tanto a Noma como a la industria. "Las últimas semanas han abierto conversaciones importantes sobre nuestro restaurante, la industria y mi liderazgo en el pasado", señaló.

Equipo NomaCortesía

También reconoció que los cambios realizados en los últimos años en Noma, como la creación del departamento de recursos humanos, no corrigen lo ocurrido: "Reconozco que estos cambios no reparan el pasado. Una disculpa no es suficiente; asumo la responsabilidad por mis propios actos".

El chef explicó que su salida busca abrir paso a una nueva etapa bajo el mando del equipo actual. "Después de más de dos décadas construyendo y dirigiendo este restaurante, he decidido apartarme y permitir que nuestros líderes extraordinarios guíen ahora al restaurante hacia su siguiente capítulo", escribió. En el mismo comunicado añadió que la plantilla actual es la más sólida que ha tenido el restaurante y sostuvo que Noma "siempre ha sido más grande que una sola persona".

Redzepi también planteó que el proyecto debe continuar más allá de su figura. En su mensaje afirmó que el futuro de Noma pasa por seguir explorando ideas, descubrir nuevos sabores e imaginar en qué puede convertirse la comida en las próximas décadas. Además, defendió la capacidad del equipo para encarar esta transición y la residencia del restaurante en Los Ángeles, la cual sigue en pie.

NomaCortesía

Sobre las denuncias...