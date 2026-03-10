Del culto a Redzepi al escrutinio laboral: Noma y la fractura de la alta cocina

El pop-up de Noma en el Paramour Estate de Silver Lake (Los Ángeles), con un costo de 1,500 dólares por persona, estaba destinado a ser la cumbre gastronómica de la temporada. Sin embargo, lo que prometía ser una celebración de 16 semanas de la genialidad de René Redzepi se ha convertido en el epicentro de una de las mayores crisis reputacionales en la historia de la alta cocina.

Apenas días antes de la inauguración, un reportaje de The New York Times y una campaña implacable liderada por el exjefe de fermentación de Noma, Jason Ignacio White, destaparon una "casa del terror".

Las denuncias dan voz a 35 exempleados, quienes detallaron de forma independiente agresiones físicas y psicológicas infligidas por Redzepi entre 2009 y 2017. Los testimonios relatan cómo el aclamado chef golpeaba a los cocineros en el pecho o las costillas, los castigaba clavándoles tenedores durante el servicio, y los sometía a humillaciones públicas, burlas racistas y amenazas de incluirlos en listas negras internacionales si cometían errores.

Equipo NomaCortesía

El pánico de los patrocinadores y la caída del ídolo

La ofensiva de White no se limitó a las redes sociales, donde su plataforma "Noma Abuse" recopiló rápidamente más de 56 testimonios de extrabajadores. Acompañado por la organización One Fair Wage, White convocó manifestaciones a las puertas del evento en Silver Lake y amenazó con emprender acciones legales.

El impacto de esta presión fue inmediato: la tempestad mediática desató la amenaza real de que algunos patrocinadores del proyecto danés en California se plantearan cancelar su apoyo económico.

Ante el inminente desastre financiero y de imagen, Redzepi y su equipo se vieron obligados a romper el silencio. En un acto sin precedentes para un chef de su estatus, Redzepi publicó un comunicado asumiendo su responsabilidad y pidiendo disculpas profundamente. Admitió que, aunque no reconocía todos los detalles, veía reflejado su comportamiento violento del pasado y confesó haber buscado ayuda psicológica para controlar su ira.

Hoy, Noma asegura haber transformado su cultura laboral, implementando jornadas de cuatro días, pagando a sus stagiares (pasantes) y creando un departamento de recursos humanos.

Noma LACortesía

El debate internacional: la normalización de la violencia

El "NomaGate" no es un caso aislado, sino el síntoma de una enfermedad crónica en la industria restaurantera. La alta cocina ha operado durante décadas bajo un pacto de silencio donde el sufrimiento, los gritos y el abuso se consideraban el precio a pagar por la grandeza.

Ejemplos sobran: el chef David Chang ha admitido que solía perforar las paredes de sus restaurantes a puñetazos, y la industria acumula investigaciones académicas sobre el "sufrimiento sangriento" y la durabilidad extrema que se exige en estas cocinas.

De la devoción de Redzepi a la realidad de nuestras cocinas

La conexión de este escándalo con México es ineludible. René Redzepi ha desarrollado en los últimos años una profunda obsesión con México, sus ingredientes, el picante y su cultura. Su influencia en el país es gigantesca, y muchos cocineros mexicanos han pasado por las filas de Noma buscando catapultar sus carreras.

De hecho, la catarsis de Noma ha polarizado a la comunidad: mientras algunos denuncian, chefs como el mexicano José Luis Hinostroza (al frente de Arca, en Tulum) han salido en defensa del chef danés, publicando cartas abiertas donde le agradecen y lo llaman "Mentor".

Si trasladamos esta lupa al panorama mexicano, el debate cobra una urgencia vital. Las cocinas de "fine dining" en Ciudad de México, Oaxaca o la Riviera Maya se han nutrido históricamente del mismo sistema de stagiares no remunerados y jornadas extenuantes que Redzepi ahora condena.

Equipo NomaCortesía

En México, la precarización laboral, la glorificación del "aguante" y la normalización del abuso verbal por parte de los chefs estrella hacia cocineros de línea y practicantes siguen siendo un secreto a voces.

Si el restaurante considerado cinco veces el mejor del mundo está siendo obligado a rendir cuentas y pierde a sus patrocinadores por estos abusos, es momento de que la industria mexicana se mire también en el espejo. ¿Cuántos talentos locales han abandonado la gastronomía por la violencia normalizada en nuestras propias cocinas?