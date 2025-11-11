Lectura2:00 min
Receta de tacos de suadero: El sabor callejero que conquistó a la CDMX
El suadero, jugoso y dorado, es el alma de los tacos callejeros más queridos de la capital; aprende a preparar en casa su auténtico sabor taquero.
En la Ciudad de México, pocos antojitos son tan representativos como los tacos de suadero. Este corte proviene de la parte intermedia entre la piel y el músculo del pecho o costillar de la res; su delgada capa de grasa le da una textura única: suave, jugosa y ligeramente crujiente al dorarse. El suadero se convirtió en símbolo de la vida nocturna chilanga, ese bocado infaltable después de una fiesta o una larga jornada.
Su éxito radica en su preparación sencilla pero precisa: se cocina lentamente en su propia grasa dentro de la clásica “choricera”, una olla o plancha donde se confita junto a chorizo y longaniza, absorbiendo un sabor intenso y profundo. Los tacos de suadero son un fenómeno social; se disfrutan en esquinas, tianguis y avenidas, con el humo, el chisporroteo y el aroma que llenan la noche capitalina.
El suadero conquista por su equilibrio: grasa que aporta sabor, carne tierna que se deshace en la boca y ese toque dorado que pide salsa, cebolla, cilantro y limón. No es solo un taco: es un ritual urbano, una experiencia colectiva que se comparte en torno a una plancha humeante y un vaso de refresco frío.
Ingredientes
- 1 kg de suadero de res (corte entre piel y costillar)
- 2 cucharadas de manteca de cerdo o aceite vegetal
- 1 hoja de laurel
- 1 diente de ajo machacado
- 1 ramita de tomillo (opcional)
- Sal al gusto
- 12 tortillas de maíz taqueras
- ½ taza de cebolla picada
- ½ taza de cilantro picado
- Limones y salsa al gusto
Preparación
- Corta el suadero en trozos medianos, dejando parte de su grasa.
- En una olla, calienta la manteca, agrega el suadero, laurel, ajo y tomillo. Cocina a fuego bajo, tapado, durante 50 minutos o hasta que la carne esté muy suave.
- Aumenta el fuego para dorar los trozos hasta que tengan bordes crujientes y dorados.
- Calienta las tortillas en un comal. Sirve el suadero recién dorado, añade cebolla, cilantro, un toque de limón y tu salsa favorita.
Consejo final
Para lograr ese sabor callejero, usa manteca en lugar de aceite y deja que la carne se dore sin prisa; el secreto está en la paciencia y el fuego medio.