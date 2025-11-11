Receta de tacos de suadero: El sabor callejero que conquistó a la CDMX

En la Ciudad de México, pocos antojitos son tan representativos como los tacos de suadero. Este corte proviene de la parte intermedia entre la piel y el músculo del pecho o costillar de la res; su delgada capa de grasa le da una textura única: suave, jugosa y ligeramente crujiente al dorarse. El suadero se convirtió en símbolo de la vida nocturna chilanga, ese bocado infaltable después de una fiesta o una larga jornada.

Su éxito radica en su preparación sencilla pero precisa: se cocina lentamente en su propia grasa dentro de la clásica “choricera”, una olla o plancha donde se confita junto a chorizo y longaniza, absorbiendo un sabor intenso y profundo. Los tacos de suadero son un fenómeno social; se disfrutan en esquinas, tianguis y avenidas, con el humo, el chisporroteo y el aroma que llenan la noche capitalina.

El suadero conquista por su equilibrio: grasa que aporta sabor, carne tierna que se deshace en la boca y ese toque dorado que pide salsa, cebolla, cilantro y limón. No es solo un taco: es un ritual urbano, una experiencia colectiva que se comparte en torno a una plancha humeante y un vaso de refresco frío.