Receta de coliflor rostizada, la estrella de los menús en México

La coliflor pasó de ser guarnición discreta a convertirse en uno de los platos más pedidos en restaurantes contemporáneos. Su textura firme, su sabor neutro y su capacidad para dorarse como una proteína la colocaron en el centro de la tendencia veg-centric, donde los vegetales brillan sin intentar imitar carne y ofrecen experiencias reconfortantes, elegantes y accesibles. Hoy es común verla en trattorias modernas, bares de vino, cocinas de autor y propuestas casuales que buscan sorprender sin encarecer su operación.

Esta popularidad también responde a su versatilidad y rendimiento: es económica, permite porciones generosas y combina de forma natural con sabores intensos como quesos añejos, mantequillas sazonadas, hierbas o especias profundas. Rostizada a alta temperatura desarrolla notas a nuez, una costra dorada irresistible y un aroma que abraza el invierno. Al bañarla con una salsa cremosa de queso, se convierte en un plato central perfecto.