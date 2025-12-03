Lectura1:00 min
Receta de coliflor rostizada, la estrella de los menús en México
Una coliflor entera al horno bañada en salsa de queso: el plato veg-centric que domina los menús de temporada en México.
La coliflor pasó de ser guarnición discreta a convertirse en uno de los platos más pedidos en restaurantes contemporáneos. Su textura firme, su sabor neutro y su capacidad para dorarse como una proteína la colocaron en el centro de la tendencia veg-centric, donde los vegetales brillan sin intentar imitar carne y ofrecen experiencias reconfortantes, elegantes y accesibles. Hoy es común verla en trattorias modernas, bares de vino, cocinas de autor y propuestas casuales que buscan sorprender sin encarecer su operación.
Esta popularidad también responde a su versatilidad y rendimiento: es económica, permite porciones generosas y combina de forma natural con sabores intensos como quesos añejos, mantequillas sazonadas, hierbas o especias profundas. Rostizada a alta temperatura desarrolla notas a nuez, una costra dorada irresistible y un aroma que abraza el invierno. Al bañarla con una salsa cremosa de queso, se convierte en un plato central perfecto.
Ingredientes (4 porciones)
- 1 coliflor entera, limpia
- 3 cdas de aceite de oliva
- Sal y pimienta
- 1 cdita de paprika o pimentón
- 1 taza de crema
- 1 taza de queso manchego o gouda rallado
- ½ taza de queso añejo o parmesano rallado
- 1 diente de ajo picado
- 1 cda de mantequilla
- Perejil picado para terminar
Procedimiento:
- Precalienta el horno a 220 °C. Coloca la coliflor entera en una charola y cúbrela con aceite, sal, pimienta y paprika.
- Rostizar.
- Hornea de 35 a 45 minutos hasta que esté suave por dentro y dorada por fuera.
Salsa cremosa de queso.
- En una olla, derrite mantequilla, sofríe el ajo y agrega crema. Integra los quesos y mezcla hasta lograr una salsa espesa. Ajusta sal y pimienta.
Servir.
- Coloca la coliflor en un plato hondo, báñala con la salsa y termina con perejil picado.