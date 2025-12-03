Buscar
El Economista
Bistronomie

Lectura1:00 min

Receta de coliflor rostizada, la estrella de los menús en México

image

Una coliflor entera al horno bañada en salsa de queso: el plato veg-centric que domina los menús de temporada en México.

Diego López

La coliflor pasó de ser guarnición discreta a convertirse en uno de los platos más pedidos en restaurantes contemporáneos. Su textura firme, su sabor neutro y su capacidad para dorarse como una proteína la colocaron en el centro de la tendencia veg-centric, donde los vegetales brillan sin intentar imitar carne y ofrecen experiencias reconfortantes, elegantes y accesibles. Hoy es común verla en trattorias modernas, bares de vino, cocinas de autor y propuestas casuales que buscan sorprender sin encarecer su operación.

Esta popularidad también responde a su versatilidad y rendimiento: es económica, permite porciones generosas y combina de forma natural con sabores intensos como quesos añejos, mantequillas sazonadas, hierbas o especias profundas. Rostizada a alta temperatura desarrolla notas a nuez, una costra dorada irresistible y un aroma que abraza el invierno. Al bañarla con una salsa cremosa de queso, se convierte en un plato central perfecto.

Te puede interesar

El Economista

Receta coliflor rostizada

Ingredientes (4 porciones)

  • 1 coliflor entera, limpia
  • 3 cdas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta
  • 1 cdita de paprika o pimentón
  • 1 taza de crema
  • 1 taza de queso manchego o gouda rallado
  • ½ taza de queso añejo o parmesano rallado
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 cda de mantequilla
  • Perejil picado para terminar

Procedimiento:

  • Precalienta el horno a 220 °C. Coloca la coliflor entera en una charola y cúbrela con aceite, sal, pimienta y paprika.
  • Rostizar.
  • Hornea de 35 a 45 minutos hasta que esté suave por dentro y dorada por fuera.

Salsa cremosa de queso.

  • En una olla, derrite mantequilla, sofríe el ajo y agrega crema. Integra los quesos y mezcla hasta lograr una salsa espesa. Ajusta sal y pimienta.

Servir.

  • Coloca la coliflor en un plato hondo, báñala con la salsa y termina con perejil picado.

Temas relacionados

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete