Receta de tacos de canasta, el sabor del antojo que conquistó a México

Pocos antojos tienen una historia tan envuelta en leyendas como los tacos de canasta. Durante años se ha repetido que surgieron en la Revolución Mexicana, cuando las soldaderas preparaban alimentos que resistieran largas jornadas, envueltos en mantas y papel para conservar el calor. La escena es seductora: tacos viajando en trenes, en caballos, alimentando a las tropas mientras seguían avanzando.

Sin embargo, esta teoría pertenece más al terreno de la narrativa popular que a la documentación histórica. No hay registros, fotografías, recetarios o testimonios directos que prueben que los tacos sudados surgieran entre 1910 y 1917. La idea sobrevivió porque encaja con el espíritu práctico, rudo y móvil de ese periodo, pero no es el origen real.

El origen comprobable: Tlaxcala y una tradición familiar

La historia más sólida coloca a los tacos de canasta en el estado de Tlaxcala, particularmente en San Vicente Xiloxochitla, una comunidad que literalmente creció alrededor de este oficio. De ahí provienen muchas de las familias que, generación tras generación, han perfeccionado la técnica del sudado: tortillas pequeñas, guisos intensos y la magia de la canasta cubierta con plástico, papel estraza y manta.

Los datos más confiables sitúan su surgimiento en algún punto entre las décadas de 1930 y 1950, cuando vendedores ambulantes buscaban una forma de transportar comida caliente por horas sin necesidad de fogones en la calle. La combinación de aceite muy caliente, la grasa del guiso y el vapor encerrado en la canasta se convirtió en una solución brillante y, con el tiempo, en una tradición y por eso hoy tenemos la receta de los auténticos tacos de canasta