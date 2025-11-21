Lectura1:00 min
Receta de cheesecake de zarzamora sin horno: El postre proteico ideal para cuidar tu figura
Un postre ligero, alto en proteína y sin horno que combina la cremosidad del cheesecake con la frescura ácida de la zarzamora. Fácil, rápido y perfecto para darse un gusto sin culpa.
El cheesecake sin horno de zarzamora es una de esas recetas que sorprenden por su sencillez y por la calidad de su sabor. Es un postre fresco, cremoso y con un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo ácido, ideal para quienes buscan algo rico pero sin complicarse en la cocina. Además, su textura suave y su aspecto visual lo convierten en un postre digno de ocasiones especiales, aunque lo prepares en casa entre semana.
A diferencia de un cheesecake tradicional, esta versión apuesta por ingredientes altos en proteína como el yogur griego y el queso crema light o cottage, que aportan saciedad sin exceso de calorías. La zarzamora suma antioxidantes y fibra, elevando su perfil nutritivo y dándole ese color intenso que se vuelve irresistible. En conjunto, es una opción deliciosa que te permite cuidarte sin renunciar a un buen antojo.
Te puede interesar
Ingredientes (1 cheesecake mediano o 6 porciones)
Para la base:
- 1 taza de galletas integrales trituradas
- 2 cucharadas de mantequilla derretida (puede ser light)
- 1 cucharadita de miel o endulzante
Para el relleno proteico:
- 1 taza de queso crema light o cottage procesado
- 1 taza de yogur griego natural sin azúcar
- 1 scoop de proteína en polvo sabor vainilla (opcional pero recomendado)
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 1 cucharadita de vainilla
- 2–3 cucharadas de endulzante al gusto
- 1 sobre de grenetina hidratada (7 g)
Para la capa de zarzamora:
- 1 taza de zarzamoras frescas o congeladas
- 1–2 cucharadas de endulzante
- 1 cucharadita de jugo de limón
- 1 cucharadita de grenetina hidratada (opcional para textura más firme)
Preparación
1. Prepara la base
- Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla y la miel.
- Compacta la mezcla en un molde desmontable.
- Refrigera mientras preparas el relleno.
2. Haz el relleno proteico
- Licúa el queso crema/cottage con el yogur, proteína en polvo, limón, vainilla y endulzante.
- Integra la grenetina previamente hidratada y disuelta.
- Vierte la mezcla sobre la base y refrigera por 1 hora.
3. Prepara la capa de zarzamora
- Calienta las zarzamoras con el endulzante y el limón hasta formar una compota.
- Si deseas consistencia más firme, añade la grenetina.
- Deja enfriar y vierte sobre el cheesecake ya semi-cuajado.
4. Refrigera y sirve
- Refrigera mínimo 4 horas o de preferencia toda la noche.
- Decora con zarzamoras frescas o menta.