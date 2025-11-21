Buscar
Receta de cheesecake de zarzamora sin horno: El postre proteico ideal para cuidar tu figura

image

Un postre ligero, alto en proteína y sin horno que combina la cremosidad del cheesecake con la frescura ácida de la zarzamora. Fácil, rápido y perfecto para darse un gusto sin culpa.

Diego López

El cheesecake sin horno de zarzamora es una de esas recetas que sorprenden por su sencillez y por la calidad de su sabor. Es un postre fresco, cremoso y con un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo ácido, ideal para quienes buscan algo rico pero sin complicarse en la cocina. Además, su textura suave y su aspecto visual lo convierten en un postre digno de ocasiones especiales, aunque lo prepares en casa entre semana.

A diferencia de un cheesecake tradicional, esta versión apuesta por ingredientes altos en proteína como el yogur griego y el queso crema light o cottage, que aportan saciedad sin exceso de calorías. La zarzamora suma antioxidantes y fibra, elevando su perfil nutritivo y dándole ese color intenso que se vuelve irresistible. En conjunto, es una opción deliciosa que te permite cuidarte sin renunciar a un buen antojo.

Cheesecake de zarzamora 

Ingredientes (1 cheesecake mediano o 6 porciones)

Para la base:

  • 1 taza de galletas integrales trituradas
  • 2 cucharadas de mantequilla derretida (puede ser light)
  • 1 cucharadita de miel o endulzante

Para el relleno proteico:

  • 1 taza de queso crema light o cottage procesado
  • 1 taza de yogur griego natural sin azúcar
  • 1 scoop de proteína en polvo sabor vainilla (opcional pero recomendado)
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 1 cucharadita de vainilla
  • 2–3 cucharadas de endulzante al gusto
  • 1 sobre de grenetina hidratada (7 g)

Para la capa de zarzamora:

  • 1 taza de zarzamoras frescas o congeladas
  • 1–2 cucharadas de endulzante
  • 1 cucharadita de jugo de limón
  • 1 cucharadita de grenetina hidratada (opcional para textura más firme)

Preparación

1. Prepara la base

  • Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla y la miel.
  • Compacta la mezcla en un molde desmontable.
  • Refrigera mientras preparas el relleno.

2. Haz el relleno proteico

  • Licúa el queso crema/cottage con el yogur, proteína en polvo, limón, vainilla y endulzante.
  • Integra la grenetina previamente hidratada y disuelta.
  • Vierte la mezcla sobre la base y refrigera por 1 hora.

3. Prepara la capa de zarzamora

  • Calienta las zarzamoras con el endulzante y el limón hasta formar una compota.
  • Si deseas consistencia más firme, añade la grenetina.
  • Deja enfriar y vierte sobre el cheesecake ya semi-cuajado.

4. Refrigera y sirve

  • Refrigera mínimo 4 horas o de preferencia toda la noche.
  • Decora con zarzamoras frescas o menta.

