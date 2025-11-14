Primera Feria Nacional del Frijol: México celebra a uno de sus ingredientes más vitales

El frijol, base histórica de la cocina mexicana y pilar de la milpa, recibe por primera vez un homenaje nacional. El Gobierno de México anunció la realización de la primera Feria Nacional del Frijol, un encuentro que se llevará a cabo hoy y mañana en el Monumento a la Revolución, de 10:00 a 18:00 horas, con la presencia de productoras y productores de Zacatecas, Durango y Nayarit, los estados que concentran la mayor parte de la producción del país.

Durante la presentación en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Agricultura, subrayaron la urgencia de revalorar este grano esencial, cuya presencia en la dieta mexicana ha disminuido a pesar de su relevancia nutricional y cultural. México alberga 57 de las 150 especies de frijol registradas en el mundo, 31 de ellas endémicas, pero el consumo ha caído de 16 kilos por persona al año en 1980 a solo 9 kilos en 2021.

Una feria para volver a la raíz

La feria reunirá distintas variedades de frijol, actividades culturales y espacios dedicados a difundir los beneficios nutricionales del grano. Además, ofrecerá un acercamiento directo con las comunidades productoras, quienes mostrarán su trabajo en torno a un ingrediente clave en la identidad alimentaria del país.

Albores destacó que, más allá de su valor gastronómico, el frijol aporta proteínas, fibra y vitaminas, lo que lo convierte en un alimento estratégico para combatir la inseguridad alimentaria.

Frijoles de la ollaCortesía

La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que este encuentro forma parte de una política más amplia para fortalecer la producción nacional, avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria y corregir las desigualdades del mercado. Actualmente, un productor recibe alrededor de 13 pesos por kilo, mientras que en tiendas el mismo frijol puede venderse entre 35 y 40 pesos.

Con el programa Frijol del Bienestar, el gobierno busca pagar 27 pesos por kilo a pequeños productores, procesar el grano y distribuirlo directamente en Tiendas del Bienestar, garantizando así un precio justo para quienes lo cultivan y un costo accesible para las familias mexicanas.

La presidenta también ligó esta feria con el programa “El Maíz es la raíz”, enfocado en la conservación de semillas nativas y en el fortalecimiento de la milpa como sistema agrícola que sostiene biodiversidad, tradiciones y modos de vida. El frijol, junto con el maíz y la calabaza, conforma la tríada que ha alimentado al país durante siglos.