Lectura2:00 min
Cómo preparar tapioca al coco: receta deliciosa y llena de nutrientes
La tapioca, derivada de la raíz de yuca, es un alimento sin gluten, energético y de fácil digestión. Combinada con leche de coco, se convierte en un postre ligero, saludable y naturalmente dulce que aporta fibra, minerales y grasas buenas.
La tapioca, también conocida como fécula de yuca o mandioca, es originaria de Sudamérica y ha sido base alimentaria en regiones tropicales por su alto valor energético y su bajo contenido en grasa. En los últimos años, se ha popularizado como alternativa saludable a los postres procesados, especialmente entre quienes buscan opciones libres de gluten y lactosa.
El ingrediente principal de esta receta —las perlas de tapioca— está hecho del almidón extraído de la raíz de yuca. Al hervirse, se vuelven translúcidas y adquieren una textura suave y ligeramente gelatinosa. A diferencia de otros postres a base de harinas refinadas, la tapioca aporta carbohidratos complejos que liberan energía de manera gradual, evitando picos de glucosa.
Por su parte, la leche de coco agrega ácidos grasos de cadena media, especialmente ácido láurico, que contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud cardiovascular. Además, el coco es rico en potasio, hierro, magnesio y antioxidantes naturales.
Beneficios nutricionales
Una porción de 150 g de tapioca al coco contiene, en promedio:
- 180 kcal: ideal para un snack o postre ligero.
- Carbohidratos complejos: 35 g, que aportan energía sostenida.
- Grasas saludables: 6 g provenientes del coco.
- Hierro y calcio: importantes para la formación ósea y la oxigenación celular.
- Fibra soluble: ayuda a la digestión y a la sensación de saciedad.
- Cero gluten y sin colesterol, lo que la hace adecuada para personas con enfermedad celíaca o dietas bajas en grasa animal.
Ingredientes (para 4 porciones):
- ½ taza de perlas de tapioca pequeñas
- 2 tazas de leche de coco (puede ser ligera o entera, según preferencia)
- 1 taza de agua
- 3 cucharadas de azúcar mascabado o miel (ajusta al gusto)
- 1 cucharadita de esencia natural de vainilla
- 1 pizca de sal marina
- Fruta fresca o coco rallado para decorar (opcional)
Procedimiento:
- Hidrata la tapioca. Coloca las perlas en agua fría durante 30 minutos para suavizarlas. Escurre y reserva.
- Calienta la base. En una olla, mezcla la leche de coco con el agua, el azúcar, la vainilla y la sal. Lleva a fuego medio hasta que empiece a hervir suavemente.
- Agrega la tapioca. Incorpora las perlas hidratadas y cocina a fuego bajo durante 15 a 20 minutos, moviendo constantemente para evitar que se pegue. Sabrás que está lista cuando las perlas se vean transparentes y la mezcla espese.
- Deja reposar. Retira del fuego y deja enfriar a temperatura ambiente. Puedes servirla tibia o refrigerada por al menos una hora.
- Decora y disfruta. Añade coco rallado, mango, frambuesas o un toque de canela para realzar el sabor.