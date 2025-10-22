Cómo preparar tapioca al coco: receta deliciosa y llena de nutrientes

La tapioca, también conocida como fécula de yuca o mandioca, es originaria de Sudamérica y ha sido base alimentaria en regiones tropicales por su alto valor energético y su bajo contenido en grasa. En los últimos años, se ha popularizado como alternativa saludable a los postres procesados, especialmente entre quienes buscan opciones libres de gluten y lactosa.

El ingrediente principal de esta receta —las perlas de tapioca— está hecho del almidón extraído de la raíz de yuca. Al hervirse, se vuelven translúcidas y adquieren una textura suave y ligeramente gelatinosa. A diferencia de otros postres a base de harinas refinadas, la tapioca aporta carbohidratos complejos que liberan energía de manera gradual, evitando picos de glucosa.

Por su parte, la leche de coco agrega ácidos grasos de cadena media, especialmente ácido láurico, que contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud cardiovascular. Además, el coco es rico en potasio, hierro, magnesio y antioxidantes naturales.

Beneficios nutricionales

Una porción de 150 g de tapioca al coco contiene, en promedio:

180 kcal: ideal para un snack o postre ligero.

Carbohidratos complejos: 35 g, que aportan energía sostenida.

Grasas saludables: 6 g provenientes del coco.

Hierro y calcio: importantes para la formación ósea y la oxigenación celular.

Fibra soluble: ayuda a la digestión y a la sensación de saciedad.

Cero gluten y sin colesterol, lo que la hace adecuada para personas con enfermedad celíaca o dietas bajas en grasa animal.