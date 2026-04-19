La migración está transformando tu comida (y quizá no lo sabías)

Las personas migrantes no solo cruzan territorios, también transforman las ciudades donde se establecen. A través de sus prácticas cotidianas, llevan consigo alimentos, costumbres y formas de consumo que modifican los sistemas alimentarios locales, generando nuevos espacios de convivencia cultural.

Esto fue parte del análisis presentado en la primera sesión del seminario a distancia “La ciudad y sus patrimonios”, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM, donde especialistas reflexionaron sobre la movilidad humana y sus efectos sociales y culturales.

Movilidad y desigualdad

El investigador posdoctoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Wilfredo Alaniz Pérez, explicó que los procesos de movilidad humana ya sean regulares o irregulares, impactan directamente en la experiencia de vida de las personas migrantes. Subrayó además que estos procesos están marcados por profundas desigualdades.

Alaniz Pérez, integrante del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno Migración Exilio y Repatriación, recordó que la ONU define la movilidad humana como el desplazamiento de personas por el ejercicio de su derecho a la libre circulación, motivado por causas voluntarias o forzadas.

El especialista señaló que las transformaciones en los corredores migratorios de las Américas llevaron a que ciertas ciudades se conviertan en nodos clave, donde no solo se transita, sino que también se construyen formas de vida cotidiana.

En ese contexto, destacó el caso de la Ciudad de México es donde se registra un aumento de población migrante, mayor diversidad de perfiles, crecimiento de albergues y presencia de campamentos urbanos.

Alimentación, cultura y nuevas identidades

Desde España, el investigador Francesc Xavier Medina Luque, de la Universitat Oberta de Catalunya, participó en la sesión “Conceptos clave para comprender las intersecciones entre culturas alimentarias, movilidad humana e interculturalidad en las ciudades”. Su intervención puso el foco en cómo la comida refleja procesos de identidad y cambio cultural.

Medina Luque, director de la Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo, explicó que la comida tradicional adquiere nuevos significados con la migración, generando una hibridación entre culturas y territorios.

Afirmó que las personas migrantes funcionan como agentes de cambio social, ya que trasladan alimentos esenciales a sus lugares de destino y, posteriormente, incorporan nuevos gustos adquiridos en el extranjero a sus comunidades de origen.

También señaló que vivir de forma transnacional implica múltiples pertenencias, donde la identidad se renegocia constantemente y el vínculo con el lugar de origen se reconstruye a la distancia.

Sistemas alimentarios en transformación

Tiana Bakic Hayden, investigadora de El Colegio de México, destacó que los sistemas alimentarios siempre dependen del trabajo de personas en movilidad, y se modifican conforme cambian sus hábitos de consumo.

En la Ciudad de México, señaló como puntos clave La Merced y la Central de Abasto, donde convergen alimentos de todo el país y una creciente presencia de población extranjera.

Durante la sesión, moderada por Lilia Teresa Rivero Weber, investigadora del PUEC, Bakic Hayden explicó que los espacios que utilizan las personas migrantes pueden dividirse en activos, como mercados, tienditas y albergues, y fijos, como casas rentadas o comedores comunitarios.

La investigadora agregó que en los albergues es común una alimentación repetitiva, lo que genera entre los migrantes sentimientos de agradecimiento, pero también críticas y una percepción de insuficiencia alimentaria.