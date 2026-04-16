Gastronomía mexicana con aval del Senado abre la puerta a inversión y preservación desde la ley

La cocina mexicana, más que tradición, está a punto de convertirse en política pública. El Senado aprobó por unanimidad una reforma que incorpora de manera explícita la gastronomía dentro de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, un paso que abre la puerta a inversión, promoción y protección institucional de uno de los sectores más dinámicos del país.

No es un cambio menor. La iniciativa fue presentada por la senadora Lorenia Iveth Valles Sampedro, del grupo parlamentario de Morena, y logró consenso total en el Pleno, con 75 votos a favor y ninguno en contra, reflejando un reconocimiento transversal sobre la importancia de la gastronomía como patrimonio y como motor económico.

En términos prácticos, esto significa que la cocina mexicana deja de ser solo identidad para convertirse en estrategia: desde el campo hasta la mesa, pasando por mercados, cocinas tradicionales y restaurantes, toda la cadena gastronómica entra en el radar de la política pública.

“La cocina tradicional no es solo alimento, es identidad, memoria y pertenencia”, se destacó en tribuna durante la discusión del dictamen.

De patrimonio simbólico a motor económico

El reconocimiento llega en un momento clave. La gastronomía mexicana ya es una potencia global: más de 100,000 restaurantes con concepto mexicano operan fuera del país, siendo Estados Unidos el que concentra el 60%, seguido por Canadá, España, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón y Australia; en ese sentido nuestro país ha sido reconocido como uno de los destinos culinarios más relevantes del mundo.

Salsas mexicanasCortesía

Pero el verdadero cambio está en el terreno económico. La propia iniciativa establece que, para garantizar los derechos culturales, las autoridades deberán “La Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías… deberán establecer acciones que fomenten y promuevan… incluida la diversidad gastronómica de México.”, lo que en términos prácticos implica asignación de recursos públicos, programas de impulso y políticas específicas para el sector.

Esto abre la puerta a financiamiento para proyectos gastronómicos, apoyos a cocineras tradicionales, fortalecimiento de cadenas productivas locales y una mayor promoción turística vinculada a la cocina. Además, al reconocer a la gastronomía como parte de los derechos culturales, se crea un marco jurídico que da certidumbre a inversionistas, empresas restauranteras y productores.

Es decir, no solo se trata de preservar tradiciones, sino de generar condiciones para que el sector crezca: desde el campo —con ingredientes como el maíz, el chile o el cacao— hasta la industria restaurantera y de hospitalidad.

Esto impacta directamente en la cocina cotidiana y en la industria. La ley reconoce que la gastronomía es un sistema completo que integra agricultura, cultura y economía, lo que abre la puerta a políticas integrales que antes no estaban obligadas a existir.

En otras palabras, lo que ocurre en una cocina —tradicional o de alta gama— deja de ser solo un acto cultural para convertirse también en un eje de desarrollo económico respaldado por el Estado.

Lo que sigue: el camino legal para que sea una realidad

Aunque el avance es significativo, el proceso aún no concluye. Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación, conforme al proceso legislativo establecido en el artículo 72 constitucional.

Turista disfrutando de la comida mexicana.Freepik

Si los diputados lo aprueban sin cambios, el decreto será enviado al Ejecutivo federal para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. A partir de ese momento, la reforma entrará en vigor al día siguiente.

Después vendrá una etapa clave: los estados tendrán hasta 180 días para armonizar sus leyes y traducir este reconocimiento en acciones concretas, desde programas de apoyo hasta políticas de promoción gastronómica.

Un logro que impacta directamente en la cocina

El fondo de esta reforma no está en el discurso, sino en sus efectos. La cocina mexicana —la de fondas, mercados, cocineras tradicionales y restaurantes— gana un respaldo legal que puede traducirse en financiamiento, capacitación, visibilidad y preservación.