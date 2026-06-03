“Estoy ilusionado como nunca”: Javier Aguirre

Aunque tiene 67 años y prácticamente ha visto de todo dentro del futbol mundial, Javier Aguirre asegura estar viviendo una felicidad única en estos momentos.

“Estoy a toda madre, muy ilusionado como nunca”, expresó el entrenador de la Selección Mexicana en la conferencia previa al último partido de preparación antes de la Copa del Mundo 2026, que será un amistoso contra Serbia este 4 de junio.

“Le decía a mi esposa que este es el quinto Mundial en el que participo. Estuve con el micrófono en otros tres, de aficionado en otros dos, entonces, llevo como 12 Mundiales en mi vida pero en ninguno había estado así”.

Y es que exactamente una semana después del partido ante Serbia, México inaugurará el Mundial 2026 ante Sudáfrica en el estadio Ciudad de México.

Aguirre hará historia junto a su grupo de 26 jugadores, pues será la primera vez que un país sea local en tres Mundiales. El seleccionador, incluso, vivió el de 1986 como futbolista. El de 1970 le tocó palparlo como un niño aficionado.

“Estoy muy tranquilo e ilusionado. Veo a mi grupo de trabajo, a mis jugadores y estoy, de verdad, muy agradecido porque es increíble que esté aquí en la antesala, a nada, del gran evento en casa. Soy un afortunado grandote, de verdad, estoy muy ilusionado”, enfatizó el ‘Vasco’.

Otro factor a tomar en cuenta es que Aguirre ya dirigió a México en dos Copas del Mundo: Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Su carrera como entrenador inició hace exactamente 30 años, en 1996, y a lo largo de esa trayectoria ha dirigido en otros eventos internacionales como Champions League, Copa Africana de Naciones y Copa Asiática, con clubes y selecciones como Atlético de Madrid, Egipto y Japón.

Pese a todo lo que ha visto en ese tipo de escenarios, trata de transmitir a sus 26 futbolistas actuales la emoción especial de un Mundial como locales.

“Creo que estamos muy focalizados en llevar a cabo lo que nos corresponde, que no es otra cosa más que entregarnos y jugar bien por nuestro país. Es una oportunidad única. Son cosas que te llevas a la tumba y eso es lo que hemos intentado transmitirles. El Mundial en casa es algo que seguirán contando toda la vida que les reste”.

Aguirre aprovechó la conferencia en el estadio Nemesio Diez de Toluca, donde será el amistoso contra Serbia, para informar que sus jugadores están en condiciones óptimas, sobre todo un par que se integró desde Europa en días recientes.

“El ‘Chino’ Huerta va muy bien, no se le nota que haya estado parado tanto tiempo. Santi (Giménez) también muy bien. Son los dos que me preocupaban. Los de cirugía están prácticamente, aparte de dados de alta, a ritmo de los demás compañeros y la Ciudad de México, con su altitud, les generó a los que vienen de fuera una adaptación de 10 o 15 días pero hoy, cuando acabamos los entrenamientos, ya nadie está tosiendo ni con ojos irritados”, enfatizó.

“Creo que el equipo llega en muy buen momento. Hoy lo comentaba, viendo el video de Serbia, que estamos en el mejor momento físico, atlético y hasta mental”.

Rivales y futuro de Rafa Márquez

Serbia será el último rival de la Selección Mexicana antes de la Copa del Mundo 2026, donde el Tri comparte el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

Javier Aguirre aprovechó para reconocer el potencial de esos tres rivales: “Son equipos muy complicados y serios. La verdad es que son equipos durísimos. Sudáfrica lo ha hecho muy bien y me ganó, por cierto, en la Copa Africana con Egipto hace algunos años, es un equipo que está creciendo con jugadores en el extranjero. Ya no hablo de Corea o de Chequia”.

Otro tema que abordó en la conferencia fue la permanencia de Rafael Márquez como próximo seleccionador de México, pues en días recientes algunos medios comentaron que esa promesa, hecha desde 2024, no se cumplirá.

“De Rafa podría decir con toda seguridad que tiene contrato y está feliz con la selección, está armando su cuerpo técnico, está viendo qué sigue, tiene Nations League, Copa Oro y vienen eliminatorias”.

Reforzó su respuesta: “Creo que está más que preparado para continuar. Fueron 20 meses hombro con hombro con él y su evolución ha sido a pasos agigantados, del primer Rafa que llegó, que quiso acomodarse y ver, a hoy, que lo ves entrenar y dices este es el entrenador. Yo me hago de costadito en poco tiempo y sigue él. No veo mayor problema al respecto”.

Este será el partido 32 de Javier Aguirre en su tercera gestión al frente de México, que inició en 2024. Acumula 17 triunfos, 9 empates y 5 derrotas.