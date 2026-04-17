Cómo hacer tinga de pollo, de dónde viene y la receta para que quede jugosa y deliciosa

La tinga de pollo no necesita presentación en la cocina mexicana, pero sí algo más difícil: ser tomada en serio. Se le sirve todos los días en fondas, casas y antojitos, y quizá por esa cercanía suele pensarse como un guiso menor, casi automático.

Sin embargo, detrás de su popularidad hay una fórmula: jitomate cocinado hasta ganar profundidad, cebolla en cantidad suficiente para darle dulzor y textura, chipotle que aporte humo sin arrasar, y pollo capaz de absorber la salsa sin deshacerse.

Un platillo poblano que se volvió parte de la cocina diaria

La tinga tiene origen poblano y su primera mención documentada aparece en La cocinera poblana, de 1881. El registro que hoy retoma Larousse Cocina deja ver algo interesante: antes de consolidarse como la versión de pollo que domina en la cocina casera, la tinga ya existía como una familia de guisos con distintas carnes y estilos de servicio. También señala que, aunque hoy hay variantes con cerdo, res o sardina, el ingrediente que no puede faltar es el chile chipotle.