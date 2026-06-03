Serbia "B" es el último sparring del Tri

El último sparring de la Selección Mexicana antes de encarar la Copa del Mundo 2026 es Serbia, aunque con una plantilla deslucida.

Serbia cuenta con jugadores en clubes top de Europa como Juventus y AC Milan, pero para este partido decidió no convocarlos. Por el contrario, 12 de los 23 elementos de su plantilla radican en su propia liga.

Lo que puede jugar en contra de México es la presencia de un viejo conocido en el banquillo serbio: Veljko Paunovic, quien entre 2023 y 2025 dirigió a Chivas y Tigres en la Liga MX.

"Estamos muy enfocados ahora mismo a cumplir procesos. Esto forma parte de crecimiento, aunque va a ser salir de nuestra zona de confort, primero, porque ninguno de los jugadores que mañana van a estar ha jugado a esta altura y ni siquiera alguno voló tantas horas", mencionó Paunovic, quien asumió la dirección técnica de Serbia a finales de 2025.

Serbia no participará en el Mundial 2026. Finalizó en tercer lugar del Grupo K en las eliminatorias europeas, detrás de Inglaterra y Albania, por lo que ni siquiera obtuvo el pase al repechaje UEFA.

Es una selección heredera de Yugoslavia, que llegó a ser cuarto lugar en los Mundiales de 1930 y 1962. Como país independiente, debutó en Sudáfrica 2010 y luego calificó a Rusia 2018 y Qatar 2022, pero no superó la fase de grupos.

Al no estar en preparación para el Mundial, Paunovic decidió no convocar a sus máximas figuras: Dusan Vlahovic, delantero de Juventus; Aleksandar Mitrovic, delantero de Al-Rayyan; Sergej Milinkovic-Savic, mediocampista de Al-Hilal; o Strahinja Pavlovic, defensa de AC Milan.

Los que más destacan en la nómina para el partido contra México de este 4 de junio son los volantes Veljko Birmancevic, del Getafe, y Andrija Maksimovic, de Red Bull Leipzig. Incluso, 18 de los 23 convocados tienen menos de 25 años.

Sin embargo, Paunovic está consciente de que la Selección Mexicana tiene un alto potencial para este partido y para el Mundial.

"Confío mucho en la selección, tienen un gran seleccionador y pueden cumplir un reto importante, un Mundial histórico", mencionó el entrenador, que fue subcampeón de Liga MX con Chivas en el Clausura 2023.

"Estoy convencido, lo decía desde que estaba aquí, que en México hay todos los alicientes para que eso ocurra. Hay una cultura tremenda, pasión, precisión y pasión necesaria, hay muchísima materia prima y jugar en casa es una gran ventaja, siempre y cuando la opinión pública apoye a la selección".

Serbia y México sólo tienen un antecedente en selecciones mayores varoniles, que ocurrió en noviembre de 2011 en el estadio Corregidora, en Querétaro.

El Tri ganó ese partido por 2-0 con anotaciones de Giovani Dos Santos y Javier "Chicharito" Hernández. El segundo episodio está pactado para este 4 de junio en el estadio Nemesio Diez, casa de los Diablos Rojos del Toluca.

Serbia viene de perder 0-3 contra Cabo Verde el 31 de mayo, en Portugal, siendo el primero de dos amistosos para la selección balcánica con la convocatoria actual.

Veljko Paunovic tiene contrato como seleccionador hasta 2030, es decir, intentado calificar a Serbia a la próxima Copa del Mundo, con el ínter que implica disputar las eliminatorias, Liga de Naciones y la calificación hacia la Eurocopa 2028.

Por el contrario, este será el primer partido de la Selección Mexicana en el que cuente con la nómina oficial de los 26 convocados por Javier Aguirre a la Copa del Mundo.