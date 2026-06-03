Harfuch informa la captura de 11 extorsionadores que operaban en playas de Acapulco

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que, en un operativo conjunto entre la dependencia que dirige, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero, fueron detenidas 11 personas relacionadas con el delito de extorsión en las zonas turísticas de Acapulco.

A través de sus redes sociales, el titular de la SSPC indicó que entre los capturados se encuentra Jesús Z. N., presunto líder de la organización criminal "dedicada a extorsionar sistemáticamente a prestadores de servicios turísticos".

Asimismo, el funcionario detalló que 7 de los 11 detenidos cuentan con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada.

García Harfuch señaló que, derivado de varias denuncias anónimas y labores de inteligencia, las autoridades ejecutaron 9 cateos en los que se aseguraron tres armas cortas de fuego, 23 teléfonos celulares, tabletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo, tres vehículos y narcóticos. De acuerdo con el secretario, estos elementos "fortalecerán las investigaciones y permitirán ampliar las acciones contra esta estructura delictiva".

Por otra parte, el Gobierno Federal informó mediante un comunicado que las investigaciones permitieron identificar los domicilios utilizados por esta célula delictiva para intimidar y exigir cuotas a los prestadores de servicios de la zona de la costera Miguel Alemán, a cambio de permitirles trabajar en las playas. Para lograr su ubicación, las fuerzas de seguridad implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas en los inmuebles.

Por otra parte, Harfuch resaltó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

"La extorsión no será tolerada. Se continuará actuando con determinación para desmantelar organizaciones criminales", sentenció el secretario, quien además invitó a la ciudadanía a observar las fotos de los detenidos y denunciar bajo la garantía de absoluta seguridad.